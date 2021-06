DIRECT - Coronavirus : l'Angleterre repousse la levée des dernières restrictions à cause du variant Delta

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

22h08

Environ sept Canadiens sur dix sont défavorables au partage des vaccins avec le reste du monde tant que la campagne de vaccination nationale n'est pas terminée, selon un sondage publié ce lundi, et ce alors que le pays a commandé ou réservé plus de 400 millions de doses pour 38 millions d'habitants.

19h20

La pression sur les services hospitaliers continue de baisser, avec un peu plus de 2.000 malades du Covid-19 en services de réanimation ce lundi, selon les chiffres de Santé Publique France.

La France compte désormais 12.374 personnes hospitalisées en raison du Covid-19, un chiffre au plus bas depuis la mi-octobre. La décrue du nombre de patients traités en soins critiques, pour les formes les plus graves, se poursuit aussi, avec 2.068 malades, un plus bas depuis la mi-octobre également, dont 71 nouvelles admissions.

19h09

Face à une poussée de cas de contamination du variant Delta (dit variant indien), le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce repousser de quatre semaines la levée des dernières restrictions. «Nous sommes très préoccupés par le variant Delta qui se propage plus rapidement que prévu dans la feuille de route de février», a-t-il indiqué, préférant ainsi «attendre jusqu'au 19 juillet pour donner au service de santé le temps supplémentaire nécessaire».

18h37

Les autorités iraniennes indiquent avoir approuvé le recours à un vaccin de fabrication locale n'ayant pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché, dans les cas relevant d'une "urgence" vaccinale.

14h10

Le lait de mères infectées par le Covid-19 ne contient pas de traces du virus mais est en revanche vecteur d'anticorps, selon une étude menée par la recherche publique espagnole, qui recommande donc l'allaitement même en cas de contamination.

13h52

Les mesures anti-Covid-19 vont être renforcées à Saint-Pétersbourg, l'une des 11 villes-hôtes de l'Euro de football, pour tenter d'enrayer un rebond des contaminations, annoncent les autorités.

13h12

Novavax affirme que son vaccin anti-Covid est efficace à plus de 90%, y compris contre les variants, après une étude réalisée sur près de 30.000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique. Le vaccin "a montré une protection de 100% contre les formes modérées et sévères de la maladie et de 90,4% globalement", a indiqué l'entreprise de biotechnologie américaine dans un communiqué, précisant qu'elle comptait demander une autorisation officielle de mise sur le marché d'ici la fin du troisième trimestre 2021.

08h32

«Si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin», a expliqué le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, ce lundi 14 juin, sur la possibilité de lever l'obligation de port du masque en extérieur dès la prochaine étape du déconfinement.

Interrogé sur RTL, le numéro 2 du ministère de la Santé a précisé néanmoins que le masque resterait la règle en intérieur.

D'ici au 30 juin, il a toutefois appelé les Français à fournir «encore un petit effort de sécurité sur les gestes barrières» et «encore un effort sur la vaccination».

06h01

Les dirigeants des grandes puissances du G7 ont affirmé dimanche leur volonté de mettre fin à la pandémie de Covid-19 en s'engageant sur la redistribution d'un milliard de doses de vaccins d'ici la fin 2022, en faveur des pays pauvres.

"Les dirigeants se sont engagés pour plus d'un milliard de doses" en les finançant ou via le dispositif de partage Covax, s'est félicité le Premier ministre britannique Boris Johnson, au terme d'un sommet de trois jours en Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre).

05h42

Le Pérou, durement touché par la pandémie, a franchi la barre des deux millions de cas de contaminations au Covid-19, un seuil passé quasi inaperçu dans ce pays qui attend de connaître les résultats de la présidentielle.

Quelque 2.001.059 personnes ont été contaminées au Covid et 188.443 en sont décédées, selon les derniers chiffres du ministère péruvien de la Santé dimanche.