Joe Biden reçu par Elizabeth II au château de Windsor : «Elle m'a rappelé ma mère»

En visite au Royaume-Uni à l'occasion du G7, Joe Biden, président des Etats-Unis, ne pouvait pas quitter le pays sans présenter ses respects à Elizabeth II. Ce dimanche 13 juin il a donc rencontré la reine, qui, selon ses mots, lui a «rappelé [sa] mère».

«Je ne pense pas qu'elle se sentirait insultée», a ajouté le chef d'Etat après cette confession, sur le tarmac de l'aéroport d'Heathrow. Repartant pour Bruxelles, pour un sommet de l'Otan ce lundi, Joe Biden a précisé qu'il avait invité la reine à venir à la Maison Blanche, la trouvant «très gracieuse».

Honored to have met Her Majesty The Queen at Windsor Castle this afternoon. pic.twitter.com/6GnDMpmQ7w

— President Biden (@POTUS) June 13, 2021