DIRECT - Coronavirus : la France repasse sous la barre des 2.000 malades en réanimation

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. De son côté, le Royaume-Uni a choisi de mettre la levée des restrictions sur pause en raison d'une poussée de cas du variant Delta. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h06

Près d'un quart des personnes ayant contracté le Covid-19 font face, un mois après ou plus, à des problèmes de santé qu'ils n'avaient pas expérimenté avant leur infection, selon une vaste étude ayant analysé les données médicales de près de deux millions d'Américains touchés par le virus.

19h51

La France est repassée sous la barre des 2.000 malades du Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation - c'est-à-dire les cas les plus graves -, une première depuis mi-octobre, selon les chiffres officiels.

Actuellement, 1.952 malades du Covid se trouvent dans ces services. Il faut remonter au 18 octobre pour trouver un chiffre comparable (1.939), et à l'époque, la tendance était à la hausse alors qu'elle est à la baisse actuellement. Tous services confondus, 12.008 malades sont actuellement hospitalisés pour le Covid, en baisse constante depuis mi-avril. La France n'est jamais repassée sous la barre des 12.000 depuis le 19 octobre.

18h52

Plus de 600.000 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, un sombre cap venant rappeler que des centaines d'Américains meurent toujours chaque jour du coronavirus, malgré la campagne de vaccination.

Les Etats-Unis sont de loin le pays enregistrant le plus lourd bilan lié au coronavirus, selon les données officielles communiquées par les autorités dans le monde, devant le Brésil et l'Inde.

18h51

Plus de 70% des adultes dans l'Etat de New York ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, permettant la levée des dernières restrictions, annonce le gouverneur Andrew Cuomo.

17h26

Le Groenland va suspendre les liaisons aériennes et maritimes depuis sa capitale Nuuk pour contrer la résurgence du coronavirus dans l'immense île arctique, après des mois de "zéro Covid".

16h41

Pour accroître les prises de rendez-vous de première dose et accélérer la vaccination, le ministère de la Santé annonce avoir décidé de rendre de nouveau possible un délai de seulement trois semaines entre deux injections de vaccin à ARN messager.

"Nous mettons en place une souplesse pour l'écart entre deux doses d'ARN messager", a-t-on indiqué au ministère lors d'un point-presse hebdomadaire. Les délais avaient déjà été élargis récemment d'un minimum de 35 à 49 jours, et l'écart va être "encore réduit dans la limite des 21 jours" prévus par les recommandations des laboratoires qui produisent ces vaccins, selon la même source.

11h23

Le variant Delta représente actuellement «entre 2 et 4% des cas positifs» de Covid-19 dépistés en France, annonce le ministre de la Santé, Olivier Véran. Concrètement, cela représente de «50 à 150 nouveaux diagnostics», a-t-il précisé.

«C'est peut-être encore peu, mais c'était la situation anglaise il y a quelques semaines», a-t-il ajouté, rappelant que le variant Delta «représente plus de 90% des cas en circulation» outre-Manche, où l'épidémie est repartie «sur une trajectoire ascendante», avec «quasiment deux fois plus de cas quotidiens» que dans l'Hexagone, malgré «un taux de couverture vaccinale supérieur au nôtre».

Cette déclaration a été faite lors d'un déplacement dans un centre de vaccination à Paris.

9h57

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé mardi avoir subi un revers dans le développement d'un traitement contre le coronavirus, dont l'efficacité sur les personnes exposées au virus n'a pas été prouvée. Il s'agit d'un traitement par anticorps, dont le nom de code est AZD7442 et qui doit permettre à la fois de prévenir et de traiter la maladie.

«L'essai n'a pas atteint le but principal de prévenir les cas de Covid-19 symptomatique après exposition» au virus, explique AstraZeneca dans un communiqué. Le traitement était en phase 3 de développement, c'est-à-dire en essais cliniques de grande ampleur afin de mesurer sa sûreté et son efficacité. Les 1.121 participants étaient des adultes de plus de 18 ans qui n'étaient pas vaccinés et qui ont été exposés à une personne contaminée au cours des huit jours précédents. Mais le traitement n'a permis de réduire le risque de développer un Covid-19 avec symptômes que de 33%.

9h03

Le vice-président du Comité international olympique (CIO), John Coates, est arrivé mardi à Tokyo, alors que les préparatifs des JO s'accélèrent à cinq semaines de l'ouverture de l'événement, reporté en 2020 en raison de la pandémie.

Avant l'arrivée de M. Coates, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté contre les Jeux dans la capitale japonaise, bien que de récents sondages montrent un affaiblissement de l'opposition de la population nippone.

Dans la journée, les organisateurs de Tokyo-2020 publieront la version finale de leurs mesures contre le coronavirus contenues dans des "manuels" (playbooks) qui, selon eux, garantiront la sécurité des Jeux. Ils ont déjà annoncé des mesures telles que des tests quotidiens pour les sportifs et le suivi par GPS des journalistes venant de l'étranger, dans le but de rassurer un public japonais méfiant

7h10

À partir de ce mardi 15 juin, les adolescents de 12 à 18 ans peuvent se faire vacciner en France. Si leur vaccination n’est pas obligatoire, les autorités de santé la recommandent vivement, au nom du «bénéfice collectif» qu'elle représente.

6h05

Les demi-finales et la finale de l'Euro 2021 se joueront devant 40.000 fans à Wembley, la plus grande foule réunie au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois, les autorités ayant augmenté lundi la jauge dans le cadre d'évènements publics-test. «Nous voulons rassembler des preuves supplémentaires sur la façon dont nous pouvons reprendre les grands événements en toute sécurité», a déclaré le ministre de la Culture, Oliver Dowden.

Cela représente pour l'Euro un passage à près de 50% de la capacité du stade de Wembley, malgré l'annonce par le Premier ministre Boris Johnson d'un report de quatre semaines de la levée complète des restrictions liées au Covid-19, en raison d'une augmentation des infections causées par le variant Delta. Wimbledon sera également autorisé à fonctionner à 50% de sa capacité pendant les deux semaines du tournoi, annulé l'année dernière en raison de la crise sanitaire.

6h03

Face à une poussée de cas de contamination du variant Delta (dit variant indien), le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi soir repousser de quatre semaines la levée des dernières restrictions.

«Nous sommes très préoccupés par le variant Delta qui se propage plus rapidement que prévu dans la feuille de route de février», a-t-il indiqué, préférant ainsi «attendre jusqu'au 19 juillet pour donner au service de santé le temps supplémentaire nécessaire».