Insolite : Frustré, il règle sa dernière pension alimentaire avec 80.000 pièces d'1 centime

Une surprise désagréable. Il y a quelques semaines en Virigine (Etats-Unis), un père de famille a décidé de déverser 80.000 pièces d'un centime dans le jardin de son ex-femme en guise de dernier paiement de sa pension alimentaire.

Le geste a choqué sa fille Avery Sanford, qui venait d'avoir 18 ans. «Ce n'est pas juste ma mère qu'il essaye d'embarrasser, c'est aussi ma soeur et moi. C'est vexant qu'il n'ait pas pris cela en compte avant d'agir», a-t-elle déclaré au média local WTVR. Elle a expliqué ne plus parler à son père depuis des années, et que ce geste lui donnait raison. «Que vous soyez jeune ou adulte, les actions de vos parents auront toujours un effet sur vous», assure-t-elle.

Alors pour ne pas rester avec cette expérience négative, Avery et sa mère ont décidé de faire une bonne action. Une fois que toutes les pièces ont été ramassées, l'argent a été donné à une association, Safe Harbor, qui lutte contre les violences conjugales. «En donnant cet argent à des mères et des enfants qui en ont besoin, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé cette situation en quelque chose de positif», déclare Avery. D'autant que grâce à la médiatisation de l'affaire, Safe Harbor a reçu des dons du monde entier, récoltant plus de 47.000 dollars (38.000 euros environ) d'après ABC.

Sa mère a prévenu la police locale du comportement de son ex-compagnon. Contacté par WTVR, celui-ci a semblé regretter son geste, parlant d'une frustration accumulée depuis 18 ans. Il a assuré au média que s'éloigner encore un peu plus de sa fille était «la dernière chose» qu'il voulait.