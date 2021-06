Pakistan : les autorités du Pendjab bloquent les cartes SIM de ceux qui refusent le vaccin contre le Covid-19

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, les autorités de la province du Pendjab, au Pakistan, sont prêtes à contraindre les habitants à se faire vacciner. Le 10 juin, elles ont ainsi décidé de bloquer les cartes SIM de ceux qui refuseraient l'injection.

Cette mesure a été prise lors d'une réunion de concertation dirigée par le ministre local de la Santé, le Dr. Yasmin Rashid. Selon le quotidien pakistanais Dawn, le rythme de la vaccination dans la province est «très lent» et le gouvernement local cherche à l'accélérer.

Mobile SIMS of people not getting vaccinated may be blocked, it was decided in Cabinet meeting under the chair of Minister for Health Dr. Yasmin Rashid at Civil Secretariat. The government will open walk-in vaccination of over 18 years of age group. pic.twitter.com/VXJWAWGzkd

— Primary & Secondary Healthcare Department Punjab (@PSHDept) June 10, 2021