Acheté 5 dollars, un tableau peint par David Bowie s’envole aux enchères

Le tableau avait été acheté à cinq dollars par un particulier dans un magasin caritatif de l’Ontario, au Canada. Il a été mis aux enchères en ligne ce mardi, et a été estimé à plus de 9.000 dollars canadiens (environ 6.000 euros).

Ce tableau de 20x25 cm représente un portrait de profil. Il a été peint de la main de David Bowie entre 1995 et 1997, «dans le cadre d’une série de portraits, DHead», a expliqué Rob Cowley, président de la maison d’enchères qui organise cette vente. Il a indiqué que l’œuvre était signée et datée 1997 au verso.

Elle avait précédemment été vendue en 2001 sur un site internet consacré au chanteur britannique. Elle s’est ensuite retrouvée dans un magasin caritatif canadien, et achetée par un particulier pour la modique somme de 5 dollars canadiens (3,38 euros). Ce dernier a ensuite directement contacté la maison de vente pour leur proposer le tableau.

«Nous étions très heureux de découvrir que l'œuvre d'art était originale et authentique. Nous sommes fans du travail de David Bowie et c'est très excitant d'apporter une œuvre de lui sur le marché», s’est réjoui Rob Cowley, qui a ajouté que c’est la première fois qu’une œuvre de Bowie était vendue aux enchères au Canada.

Le tableau a été estimé par les experts entre 9.000 et 12.000 dollars (6.000 et 8.100 euros). Quelques heures après sa mise en ligne, l’enchère s'était déjà envolée à plus de 17.000 dollars, alors que la vente ne doit se terminer que le jeudi 24 juin prochain.