Covid-19 : voici les symptômes du variant Delta

De tous les variants du coronavirus, le Delta est sans doute celui qui suscite actuellement le plus d'inquiétude. Au Royaume-Uni, il représente 90% des contaminations et a forcé les autorités à suspendre le déconfinement. Très contagieux, il provoque des symptômes plutôt ordinaires qui lui permettent parfois de passer inaperçu.

Selon Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King's College de Londres, le variant Delta s'apparente à «un gros rhume». A la tête de l'étude Zoe Covid, qui s'attache à définir les symptômes des malades, il décrit des maux de tête, qui arrivent en premier lieu, un mal de gorge, un écoulement nasal et de la fièvre.

Rates of new covid-19 now doubling every 5-6 days according to ZOE covid study - but as you see nearly all infections are in young and unvaccinated. Mainly first dose only still susceptible. This will get worse before it improves. Thanks for logging - pic.twitter.com/yCMcq4vmv5

— Tim Spector (@timspector) June 10, 2021