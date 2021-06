DIRECT - Coronavirus : plus du quart de la population française complètement vaccinée

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. De son côté, le Royaume-Uni a choisi de mettre la levée des restrictions sur pause en raison d'une poussée de cas du variant Delta. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h27

L'Afrique du Sud a enregistré mercredi plus de 13.000 nouveaux cas de Covid-19, soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces cinq derniers mois, selon les statistiques officielles.

19h17

Plus du quart de la population française est désormais complètement vaccinée contre le Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé.

"16.953.092 de personnes ont un schéma vaccinal complet", c'est-à-dire qu'elles ont reçu deux injections, ou une seule si elles ont été vaccinées avec le produit de Janssen (dose unique) ou si elles avaient déjà eu le Covid auparavant. Cela représente environ 25,4% de la population (et 32,3% de la population majeure), contre environ 24,7% mardi.

19h08

La Roumanie va donner ou revendre des vaccins anti-Covid et renoncer à l'achat de plusieurs millions de doses, annonce le ministère de la Santé, alors que la campagne d'immunisation marque le pas, minée par les réticences de la population.

18h05

Le croisiériste Royal Carribean International a dû retarder de près d'un mois le voyage inaugural de son nouveau paquebot après la découverte de huit cas de Covid parmi l'équipage.

17h28

Le Portugal a enregistré plus d'un millier de contagions au coronavirus en 24 heures, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis que le pays était confiné pour freiner une violente vague cet hiver.

Avec 1.350 nouveaux cas recensés par la Direction générale de santé, il s'agit du plus lourd bilan quotidien depuis celui du 24 février dernier.

15h54

Le gouvernement américain a acheté 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le Covid-19 de Moderna, a indiqué la société de biotechnologies américaine. Cela porte à 500 millions les commandes totales passées par Washington pour ce vaccin.

15h01

Les choix du président Emmanuel Macron face au Covid ont "réussi", quoi qu'en disent ses opposants, et les Français "lui en sont gré", a estimé mercredi le patron du MoDem François Bayrou.

"Il y a quelque chose de très positif dans dans l'opinion française, c'est qu'elle constate que le choix du président de la République a réussi, au contraire de tous les jugements des opposants", a-t-il plaidé devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

"Les Français le comprennent très bien, et je crois qu'ils en savent gré au président de la République. Ils pensent qu'il a tenu bon contre tout le monde et que c'est lui qui avait raison", a-t-il ajouté.

13h42

Sur son compte Twitter, le Premier ministre précise que le couvre-feu sera levé ce dimanche matin, dès 6 h.

Le couvre-feu à 23h00, qui devait s'appliquer jusqu'au 30 juin, sera levé dès ce dimanche. pic.twitter.com/P7vCskgi1B — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 16, 2021

13h30

La prise de parole de Jean Castex vient de se terminer. Olivier Véran ne parlera finalement pas.

13h28

«Nous ne devons rien lâcher durant ces prochaines semaines. Fin août, nous devons avoir atteint 40 millions de primo-vaccinés, et 35 millions de vaccination complète», annonce Jean Castex.

13h26

«La pression hospitalière a enfin baissé. Cette évolution est particulièrement positive, elle va permettre à nos soignants de souffler», précise Jean Castex.

13h24

«La situation sanitaire s'améliore, plus vite que nous l'avions espéré. Nous n'avons pas connu un niveau de circulation virale aussi bas depuis le mois d'août dernier. Cette amélioration concerne l'ensemble du territoire», salue le Premier ministre.

13h22

Le couvre-feu à 23h sera levé à partir du dimanche 20 juin, annonce Jean Castex. La levée de cette restriction, en vigueur depuis le 9 juin à 23h mais démarrée depuis le mois d'octobre à un horaire plus précoce, s'appliquera donc à la fête de la musique du 21 juin, même si les autres «protocoles seront maintenus» pour cet événement, a-t-il précisé.

Jean Castex : «Le couvre-feu à 23h cessera de s’appliquer ce dimanche» #MidiNews pic.twitter.com/Wj8qXUu4Br — CNEWS (@CNEWS) June 16, 2021

13h18

Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire à partir de jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades, a annoncé mercredi Jean Castex. Cette décision a été prise car la situation sanitaire «s'améliore plus vite que nous l'avions espéré», explique le Premier ministre à l'issue du Conseil de défense et du Conseil des ministres.

En revanche, le port du masque restera obligatoire dans les lieux clos.

Jean Castex : «Nous allons lever l'obligation du port du masque en extérieur (…) Il ne sera obligatoire que dans les cas de regroupements comme sur un marché ou dans les tribunes d’un stade» #MidiNews pic.twitter.com/AH1Se54WeM — CNEWS (@CNEWS) June 16, 2021

12h15

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran vont prendre la parole à la mi-journée à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Ils feront un point sur la situation sanitaire et sur les étapes du déconfinement.

11h31

Le maire de Moscou a annoncé mercredi une obligation de vaccination contre le Covid-19 pour tous les employés du secteur des services afin de contrer une évolution épidémiologique «dramatique» de la situation. «Nous devons tout simplement tout faire pour mener au plus vite une vaccination de masse et arrêter cette terrible maladie et mettre fin aux décès de milliers de personnes», a estimé sur son site Sergueï Sobianine.

8h45

Au lendemain du match de l'Euro France-Allemagne qui a vu la victoire des Bleus et des milliers de supporters se masser dans les rues et sur les terrasses à Paris, parfois sans masque, il a reconnu sur France 2 le «besoin de respiration, cette envie de fêter cette première victoire de l'Equipe de France». «Et en même temps il ne faut jamais marquer contre son camp. Aujourd'hui le match que nous menons contre la Covid n'est pas gagné, il n'est pas derrière nous», a-t-il poursuivi, interrogé sur une possible fin anticipée du port du masque en extérieur.

7h32

À l'isolement depuis une semaine après avoir été cas contact de son épouse, Jean Castex a été autorisé à reprendre mercredi matin «ses activités en présentiel», après avoir été testé négatif au Covid, a annoncé Matignon à l'AFP. «Le résultat du test PCR du Premier ministre, réalisé à l'issue de sa période d'isolement de 7 jours, conformément aux règles sanitaires, est négatif», a indiqué Matignon. M. Castex pourra donc participer mercredi au Conseil des ministres, ainsi que se rendre à Cheverny (Loir-et-Cher) pour se soutenir le ministre Marc Fesneau, candidat de la majorité aux régionales en Centre - Val de Loire.

06h

La France est repassée sous la barre des 2.000 malades du Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation - c'est-à-dire les cas les plus graves -, une première depuis mi-octobre, selon les chiffres officiels.

Actuellement, 1.952 malades du Covid se trouvent dans ces services. Il faut remonter au 18 octobre pour trouver un chiffre comparable (1.939), et à l'époque, la tendance était à la hausse alors qu'elle est à la baisse actuellement. Tous services confondus, 12.008 malades sont actuellement hospitalisés pour le Covid, en baisse constante depuis mi-avril. La France n'est jamais repassée sous la barre des 12.000 depuis le 19 octobre.

5h00

Le gouvernement japonais pourrait limiter le nombre de spectateurs à 10.000 après la fin de l'état d'urgence sanitaire le 20 juin, ont rapporté mercredi des médias, alors que les organisateurs des JO de Tokyo envisagent également une jauge.

Un groupe de travail gouvernemental japonais sur le Covid-19 doit discuter de la proposition mercredi, selon le quotidien économique Nikkei et l'agence de presse Kyodo. Le projet, qui ne concerne pas uniquement les événements sportifs, limiterait le nombre de spectateurs à 50% de la capacité d'un site ou à 10.000 personnes maximum, le chiffre le plus bas étant retenu. Ce schéma pourrait fixer les limites d'une décision des organisateurs des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) sur le nombre de spectateurs locaux, s'il y en a.