DIRECT - Coronavirus : suivez la prise de parole de Jean Castex et Olivier Véran en direct

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. De son côté, le Royaume-Uni a choisi de mettre la levée des restrictions sur pause en raison d'une poussée de cas du variant Delta. Suivez l'évolution de la situation en direct.

12h15

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran vont prendre la parole à la mi-journée à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Ils feront un point sur la situation sanitaire et sur les étapes du déconfinement.

11h31

Le maire de Moscou a annoncé mercredi une obligation de vaccination contre le Covid-19 pour tous les employés du secteur des services afin de contrer une évolution épidémiologique «dramatique» de la situation. «Nous devons tout simplement tout faire pour mener au plus vite une vaccination de masse et arrêter cette terrible maladie et mettre fin aux décès de milliers de personnes», a estimé sur son site Sergueï Sobianine.

8h45

Au lendemain du match de l'Euro France-Allemagne qui a vu la victoire des Bleus et des milliers de supporters se masser dans les rues et sur les terrasses à Paris, parfois sans masque, il a reconnu sur France 2 le «besoin de respiration, cette envie de fêter cette première victoire de l'Equipe de France». «Et en même temps il ne faut jamais marquer contre son camp. Aujourd'hui le match que nous menons contre la Covid n'est pas gagné, il n'est pas derrière nous», a-t-il poursuivi, interrogé sur une possible fin anticipée du port du masque en extérieur.

7h32

À l'isolement depuis une semaine après avoir été cas contact de son épouse, Jean Castex a été autorisé à reprendre mercredi matin «ses activités en présentiel», après avoir été testé négatif au Covid, a annoncé Matignon à l'AFP. «Le résultat du test PCR du Premier ministre, réalisé à l'issue de sa période d'isolement de 7 jours, conformément aux règles sanitaires, est négatif», a indiqué Matignon. M. Castex pourra donc participer mercredi au Conseil des ministres, ainsi que se rendre à Cheverny (Loir-et-Cher) pour se soutenir le ministre Marc Fesneau, candidat de la majorité aux régionales en Centre - Val de Loire.

06h

La France est repassée sous la barre des 2.000 malades du Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation - c'est-à-dire les cas les plus graves -, une première depuis mi-octobre, selon les chiffres officiels.

Actuellement, 1.952 malades du Covid se trouvent dans ces services. Il faut remonter au 18 octobre pour trouver un chiffre comparable (1.939), et à l'époque, la tendance était à la hausse alors qu'elle est à la baisse actuellement. Tous services confondus, 12.008 malades sont actuellement hospitalisés pour le Covid, en baisse constante depuis mi-avril. La France n'est jamais repassée sous la barre des 12.000 depuis le 19 octobre.

5h00

Le gouvernement japonais pourrait limiter le nombre de spectateurs à 10.000 après la fin de l'état d'urgence sanitaire le 20 juin, ont rapporté mercredi des médias, alors que les organisateurs des JO de Tokyo envisagent également une jauge.

Un groupe de travail gouvernemental japonais sur le Covid-19 doit discuter de la proposition mercredi, selon le quotidien économique Nikkei et l'agence de presse Kyodo. Le projet, qui ne concerne pas uniquement les événements sportifs, limiterait le nombre de spectateurs à 50% de la capacité d'un site ou à 10.000 personnes maximum, le chiffre le plus bas étant retenu. Ce schéma pourrait fixer les limites d'une décision des organisateurs des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) sur le nombre de spectateurs locaux, s'il y en a.