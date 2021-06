Tout savoir sur MacKenzie Scott, l'ex-Madame Bezos qui va donner 2,7 millions de dollars à des associations

MacKenzie Scott, ex-épouse du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, a annoncé faire don de 2,74 millions de dollars à plusieurs associations.

Parmi les bénéficiaires : un fonds pour la protection de l'enfance, des départements d'université, ou encore l'Apollo Theater de New York.

MacKenzie Scott n'en est pas à son coup d'essai. Devenue milliardaire grâce à son divorce avec Jeff Bezos, homme le plus riche du monde, elle multiplie les donations. Elle est d'ailleurs considérée comme l'une des philanthropes les plus importantes des Etats-Unis, ayant donné six milliards de dollars aux personnes très touchées par la crise sanitaire.

Romancière

MacKenzie Scott, 51 ans, n'est pourtant pas habituée à être sous les feux des projecteurs. Née en 1970 à San Francisco, elle est bien plus intéressée par la littérature que par les affres de la célébrité. Devenir romancière a d'ailleurs toujours été son rêve.

Pour le réaliser, elle étudie à Princeton (New Jersey), université où enseigne l'autrice Toni Morrison. Celle-ci la remarque et la présente à des agents littéraires. MacKenzie Scott s'attèle alors à l'écriture de son premier roman, tout en cherchant un petit boulot pour payer ses factures.

Elle est finalement embauchée dans un fonds spéculatif. A côté de son bureau se trouve celui de Jeff Bezos. Trois mois plus tard, les deux jeunes gens sont fiancés, mariés, et souhaitent quitter New York pour que Jeff Bezos puisse monter son grand projet : Amazon.

Première employée d'Amazon

La légende raconte que Jeff Bezos a écrit son business plan à l'arrière de la voiture, pendant que MacKenzie conduisait jusque Seattle. L'entreprise est créée en 1994 avec MacKenzie pour première employée. Mais plus Amazon devient importante, plus elle s'en éloigne. Elle reste à la maison pour s'occuper de ses quatre enfants et revenir à son projet initial : écrire.

Après dix ans de travail, MacKenzie Scott publie en 2005 «The Testing of Luther Albright», l'histoire d'un ingénieur qui voit sa vie s'effondrer après un tremblement de terre. Elle enchaîne en 2013 avec «Traps», un thriller mettant en scène une star de cinéma en conflit avec son père. Les critiques sont bonnes, mais les livres ne se vendent pas très bien. MacKenzie Scott reste dans l'ombre de son mari.

25 ans de mariage

Le divorce de Jeff et MacKenzie Bezos est annoncé en janvier 2019, après 25 ans de mariage. Ce qui ressemblait au départ à une séparation à l'amiable prend une autre tournure lorsque le National Enquirer, un tabloïd américain, déclare posséder des photos intimes de Jeff Bezos. Il révèle également la liaison de celui-ci avec la journaliste Lauren Sanchez.

MacKenzie Scott a depuis retrouvé l'amour. Elle s'est remariée à Dan Jewett, professeur de sciences dans une école privée de Seattle. Elle partage avec lui sa fortune, estimée à 53 milliards de dollars selon Forbes, ce qui fait d'elle la troisième femme la plus riche du monde.

Dan Jewett et MacKenzie Scott participent au Giving Pledge, une campagne lancée par Bill Gates et Warren Buffett pour inciter les milliardaires à faire des donations aux associations caritatives. «Nous sommes animés par l'humble conviction qu'il serait mieux qu'une richesse disproportionnée ne soit pas concentrée entre les mains d'un petit nombre», a justifié MacKenzie Scott.