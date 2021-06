Un promeneur tué par un ours en Slovaquie

Un événement rarissime, d'autant plus lorsqu'il est fatal. En Slovaquie, un promeneur de 57 ans est mort après avoir été attaqué par un ours en forêt. Son corps, criblé de morsures, a été retrouvé lundi.

La victime était allée se promener dimanche après-midi dans cette forêt située près de son village de Liptovská Lúžna, dans le centre de la Slovaquie, dans le massif montagneux des Basses Tatras. Elle n'en est jamais revenu.

«Nous l'avons trouvé allongé sur le ventre au bord d'un sentier», a raconté l'un de ses amis au quotidien slovaque Sme. « Il avait été mordu à la gorge. Il avait été mordu au ventre, aux côtes.» Des empreintes fraîches d'ours ont été découvertes près du cadavre.

L'autopsie réalisée mardi a conclu que l'homme avait succombé à ses blessures, qui correspondent à celles d'une attaque d'ours.

Une première en cent ans

Un zoologiste interrogé par Sme affirme qu'il s'agit du premier meurtre d'un humain par un ours en Slovaquie depuis un siècle, tandis que l'agence de presse slovaque TASR préfère parler de première dans l'histoire moderne du pays d'Europe de l'Est. L'an dernier, il y a eu cinq attaques d'ours en Slovaquie, selon le ministère de l'Environnement slovaque, mais aucune d'elle n'avait été fatale.

Cet incident tragique a relancé le débat en Slovaquie sur la régulation de la population d'ours, dont le nombre a triplé en vingt ans, passant de moins de 900 à 2.760, selon la société forestière d'Etat. Cette dernière fait partie des défenseurs d'une réduction de leur population, via la chasse légale, afin de minimiser le risque de rencontre entre les humains et ces grands mammifères. De leur côté, les écologistes souhaitent continuer à les protéger et, en dernier recours, intervenir contre eux avec des balles de paintball.