CureVac : 47% d'efficacité seulement pour le candidat vaccin allemand

C'est un coup dur pour le laboratoire allemand CureVac. Alors qu'il devait être le prochain autorisé en Europe, son candidat vaccin contre le Covid-19 n'affiche que 47% d'efficacité.

Ce résultat décevant a été révélé par le laboratoire lui-mêeme dans un communiqué, à l'issue d'une analyse intermédiaire. Celle-ci portait sur un essai clinique à grande échelle mené sur 40.000 volontaires en Amérique latine et en Europe.

«Nous avions espéré des résultats plus solides», a admis Franz-Werner Haas, le PDG de CureVac. «Mais nous avons constaté qu'il est difficile d'obtenir une efficacité élevée avec cette gamme de variants sans précédent», a-t-il ajouté.

Avec 47% d'efficacité, il est difficile d'imaginer une mise sur le marché du vaccin CureVac. L'analyse n'est cependant pas encore terminée. «Nous continuons avec ce vaccin, jusqu'à ce que nous ayons une évaluation définitive», a ainsi affirmé Franz-Werner Haas au quotidien allemand Handelsblatt.

405 millions de doses commandées

Mais en attendant, les résultats décevants de CureVac inquiètent. En effet, l'Union européenne fondait beaucoup d'espoirs en ce vaccin à ARN messager, dont la conception avait été lancée en même temps que celle des vaccins de Pfizer et de Moderna. La Commission européenne avait d'ailleurs signé avec CureVac un contrat pour une commande de 405 millions de doses du vaccin.

Le laboratoire prévoyait quant à lui de demander son approbation en Europe début juin. De premiers signes d'alerte étaient venus lorsque les autorités allemandes ont récemment anticipé un retard, tablant plutôt sur août.

Pour l'instant, les vaccins autorisés en France sont ceux de Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ceux de Pfizer et Moderna ont une efficacité d'environ 95%, et ceux d'AstraZeneca et Johnson & Johnson, entre 60 et 70%.

Actuellement, 16,6 millions de Français sont entièrement vaccinés contre le Covid-19, soit 25% de la population. Quelque 30,8 millions ont reçu une première injection.