Espagne : un Belge assassine ses deux enfants lors d’un rituel et écope de 50 ans de prison

Un Belge et sa compagne espagnole ont été condamnés mercredi pour les meurtres de leurs enfants lors d’un rituel, dans la nuit du 13 au 14 mars 2019 près de Valence (Espagne).

Amiel et Ixchel, âgés de 3 ans et demi et 6 mois, ont subi les rituels induits par les croyances mayas de leur père, Gabriel Carvajal. Ce dernier est parvenu à convaincre sa femme qu’il était nécessaire de purifier les âmes de leurs enfants et de les tuer afin qu’ils puissent se réincarner dans un monde meilleur, a rapporté le média espagnol ABC.

Les enfants ont reçu de nombreux coups et ont eu le crâne fracassé, selon le journal ibérique. Leurs corps ont ensuite été enterrés dans le jardin d’un chalet que la famille occupait illégalement.

L’alerte avait été donnée la nuit des faits par un voisin qui avait entendu des cris d’enfants depuis sa propriété.

Le père en prison, la mère internée

Durant leur procès, Gabriel Carvajal et Maria Gombau se sont mutuellement accusés et chacun de leurs représentants demandaient l’acquittement de leur client.

Le jury a estimé que la mère espagnole n’était pas consciente de ses actes à cause d’une forte poussée de schizophrénie paranoïde. Elle a été admise dans un centre psychiatrique pour cinquante ans, avec une durée minimale de quarante années.

Le père a, lui, été condamné à cinquante ans de prison, vingt-cinq ans pour chaque infanticide. Son avocat a fait appel.