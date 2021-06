Etats-Unis : un jour férié pour marquer la fin de l’esclavage approuvé par le Congrès

Les élus républicains et démocrates du Congrès des Etats-Unis ont à l'unisson approuvé ce mercredi 16 juin la création d’un nouveau jour férié national. Le «Juneteenth» sera célébré tous les 19 juin, pour commémorer la fin de l’esclavage.

Ce jour est déjà férié dans plusieurs États américains, dont le Texas, mais il désormais étendu à l’ensemble des États-Unis. C’est le 19 juin 1885 que les derniers esclaves, à Glaveston au Texas, sont devenus libres. La proclamation officielle de la fin de l’esclavage par le président Abraham Lincoln date du 1er janvier 1883, mais pendant la guerre de Sécession (1861-1885), il était toujours de mise dans les États confédérés. Ce n’est donc que le 19 juin 1885 que la nouvelle de la fin de la guerre et de l’esclavage est arrivée jusqu’à petite ville Glaveston, libérant ainsi les derniers Afro-Américains asservis.

Une première depuis 1983

On l’appelle «Juneteenth», contraction de «june» (juin en anglais) et «nineteeth» (dix-neuvième), ce qui signifie donc le 19 juin. C’est la première fois qu’un nouveau jour férié est créé depuis 1983, avec l’instauration du jour Martin Luther King, célébré le troisième lundi du mois de janvier.

Le texte créant ce nouveau jour férié fédéral a été adopté à 415 voix contre 14, et avait été approuvé la veille par le Sénat. Le président Joe Biden doit maintenant promulguer la nouvelle loi. Cette date «nous rappelle une histoire entachée de brutalité et d'injustice, et elle nous rappelle la responsabilité que nous avons de construire un avenir de progrès pour tous, qui honore l'idéal d'égalité», a déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. «Reconnaître et apprendre des erreurs passées est essentiel pour avancer», a aussi écrit le sénateur républicain John Cornyn, qui a porté ce projet de loi.

Cette date avait revêtu une signification particulière l’année dernière, puis que le Juneteenth a été célébré quelques jours après la mort de George Floyd aux États-Unis, tué lors d’un contrôle par un policier blanc, Derek Chauvin. De nombreux activistes de Black Lives Matter avait justement appelé à faire du 19 juin un jour férié fédéral.