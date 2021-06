Covid, relance, migrations… De quoi vont parler Emmanuel Macron et Angela Merkel lors de leur dîner de travail à Berlin ?

Un dîner à enjeux. Ce vendredi 18 juin, Emmanuel Macron et Angela Merkel se rencontreront pour discuter de politique européenne à Berlin. Un rendez-vous «spécial» d'après le gouvernement allemand, qui rappelle que le Français sera le premier invité de l'étranger reçu cette année.

Coronavirus

Le principal thème abordé sera sans surprise la crise du coronavirus et la relance économique. Le dîner a en effet lieu peu avant le prochain Conseil européen, prévu les 24 et 25 juin, et aura pour but de coordonner la position des deux nations, d'autant qu'il s'agira du dernier pour la chancelière allemande, qui quittera le pouvoir à l'automne.

En 2020, Angela Merkel et Emmanuel Macron avaient réussi à faire valider un plan de relance et le budget européen en pleine pandémie. Alors que la situation s'améliore, notamment grâce à la vaccination, il sera question de soutenir la croissance européenne pour l'année à venir, que ce soit en France, en Allemagne ou dans toute l'Union européenne.

Immigration

L'immigration continue de causer des maux de tête aux dirigeants européens. Récemment, la Grèce a été largement critiquée par des parlementaires à Bruxelles pour avoir, selon eux, refoulé illégalement des migrants en provenance de Turquie.

De son côté Emmanuel Macron souhaite se montrer plus entreprenant quant à l'immigration illégale. Une réunion ministérielle le 9 juin dernier avait notamment pour objet d'améliorer et d'augmenter les systèmes pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Le couple franco-allemand pourrait donc discuter d'une politique européenne pour installer des mesures globales à l'échelle de l'union.

Diplomatie

Outre les deux premiers dossiers prioritaires, Angela Merkel et Emmanuel Macron devraient également discuter diplomatie, et notamment des voisins turcs et russes. Les tensions entre l'Europe et les deux pays sont en effet au plus haut depuis plusieurs semaines.

L'Union européenne peine à hausser le ton pour sanctionner la Russie suite à la répression d'opposants tels qu'Alexei Navalny. Quant à la Turquie, le président français a pu discuter avec le président Recep Tayyip Erdogan pour «clarifier» certains sujets de tensions, allant de l'immigration aux velléités gazières d'Ankara en Méditerranée. Une conférence de presse commune à l'issue du dîner entre Angela Merkel et Emmanuel Macron sera l'occasion de faire le point sur les différents sujets.