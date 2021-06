DIRECT - Coronavirus : la pression diminue encore à l'hôpital

En France, la levée du couvre-feu a été fixée à 23h00 à compter de dimanche. L'épidémie s'emballe à Moscou confronté à une flambée de cas dûe au variant Delta. En Afrique aussi, la situation demeure très préoccupante, selon les autorités locales. Suivez l'évolution de la situation en direct.

21h35

Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 derrière les Etats-Unis, a franchit samedi le seuil des 500.000 morts, a annoncé le ministre de la Santé.

«500.000 vies perdues à cause de la pandémie qui touche notre Brésil et le monde», a tweeté Marcelo Queiroga, sans préciser le bilan des dernières 24 heures. Vendredi, son ministère avait recensé 498.499 décès, avec une moyenne quotidienne de plus de 2.000 décès au cours des sept derniers jours.

19h19

La pression a continué de diminuer samedi dans les hôpitaux, qui comptent moins de 11.000 malades du Covid-19, selon les chiffres de Santé publique France. L'agence sanitaire recense désormais 10.531 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, contre 10.738 la veille.

Seulement 102 nouvelles personnes ont été hospitalisées ces dernières 24H avec un diagnostic de Covid-19.

Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) accueillaient 1.703 personnes, contre 1.740 jeudi.

En 24 heures, seuls 24 nouveaux patients atteints de formes graves du Covid ont été admis dans ces services.

Les données cumulées sur les 7 derniers jours font état de 1.394 nouvelles hospitalisations dont 318 admissions en soins critiques.

La France déplore par ailleurs samedi 22 nouveaux décès à l'hôpital dus au coronavirus, pour un total de 110.753 décès depuis le début de l'épidémie, dont 84.297 à l'hôpital.

19h03

Le Premier ministre Jean Castex a reçu samedi sa seconde dose de vaccin AstraZeneca et devrait être ainsi complètement immunisé contre le Covid-19 dans deux semaines, a indiqué Matignon à l'AFP.

Le chef du gouvernement avait reçu sa première dose le 19 mars sous l'oeil des caméras à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé, près de Paris. L'épisode avait été ultra médiatisé, diffusé en direct sur les chaînes d'informations.

Il s'agissait à l'époque, en pleine troisième vague, de rassurer les Français sur les effets du vaccin suédo-britannique, dont l'utilisation avait été brièvement suspendue après le signalement d'effets secondaires rares, mais graves, tels que la formation de caillots sanguins.

Samedi, alors que l'épidémie recule et que la France s'apprête à mettre fin au régime de couvre-feu, c'est en toute discrétion que Jean Castex a reçu à Matignon sa deuxième injection d'AstraZeneca, un vaccin réservé aux personnes de 55 ans et plus.

Le Premier ministre était sorti mercredi d'une période de sept jours à l'isolement après avoir été cas contact de son épouse.

11h23

Moscou a enregistré un nouveau record de cas de contaminations par le coronavirus samedi pour le deuxième jour consécutif, avec 9.120 infections en 24 heures, selon les chiffres du gouvernement.

Déja vendredi, la capitale russe avait enregistré 9.056 nouveaux cas, selon les statistiques publiées sur le site stopcoronavirus.rf. Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a affirmé que cette flambée de Covid-19 était due au variant Delta, apparu en Inde.