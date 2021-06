DIRECT - Coronavirus : la Tunisie annonce un confinement général dans quatre régions

En France, la levée du couvre-feu a été fixée à 23h00 à compter de dimanche. L'épidémie s'emballe à Moscou confronté à une flambée de cas dûe au variant Delta. En Afrique aussi, la situation demeure très préoccupante, selon les autorités locales. Suivez l'évolution de la situation en direct.

17h09

Le gouvernement tunisien a annoncé avoir décrété un nouveau confinement général dans quatre régions où le taux de contamination dépasse les 0,4%, alors que les hôpitaux peinent à soigner les cas les plus graves dans certaines zones du pays. Les gouvernorats de Béja (nord-ouest), Siliana, Zaghouan (nord) et Kairouan (centre) seront confinés pour une semaine, jusqu'au 27 juin, a précisé la présidence du gouvernement dans un communiqué publié sur Facebook dimanche.

Il s'agit des régions ayant enregistré plus de 400 cas positifs pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours.

Face à la détérioration dans ces régions, des campagnes régionales de dépistage et des centres d'isolement pour les cas positifs seront mis en place, ont précisé les services du Premier ministre Hichem Mechichi.

Les examens en cours dans les établissements scolaires se poursuivront néanmoins dans ces régions, avait indiqué la même source samedi soir dans un autre communiqué.

Les services de santé militaire ont été mobilisés cette semaine pour faire face à la dégradation de la situation à Kairouan, où les établissements de santé peinent à faire face à l'afflux de malades.

La Tunisie, qui a levé la plupart des restrictions à l'approche de la saison touristique, à l'exception d'un couvre-feu de 22H à 5H, enregistre actuellement plusieurs dizaines de décès et plus de 2.000 nouveaux cas confirmés par jour pour 12 millions d'habitants.

Le pays a détecté 38.1175 cas confirmés par tests et 13.960 morts depuis mars 2020, selon le ministère de la Santé.

14h49

Trois jours après la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, les Français retrouvent une vie presque normale, avec la levée du couvre-feu instauré il y a huit mois, grâce à la baisse des contaminations.

La France, l'un des pays d'Europe les plus touchés par le virus avec plus de 110.000 décès, était l'un des derniers à maintenir une telle mesure avec l'Italie et la Grèce.

14h25

La pandémie a fait plus de 3.862.364 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT. Après les Etats-Unis (601.741 décès), les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont le Brésil (500.800), l'Inde (386.713), le Mexique (231.151) et le Pérou (190.202). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

14h01

Au Japon, à un mois des Jeux olympiques (23 juillet-8 août), l'état d'urgence sanitaire a été levé dimanche comme prévu à Tokyo et dans huit autres départements, mais des restrictions sont maintenues et pourraient limiter la présence d'un public local aux JO. Les bars et restaurants seront de nouveau autorisés à servir de l'alcool, jusqu'à 19h00, mais devront continuer à fermer à 20h00.

13h36

Les employés refusant la vaccination contre le Covid-19 dans les régions où elle est obligatoire pourront être mis en congé sans solde, a annoncé le ministre russe du Travail sur fond d'épidémie galopante et de campagne d'immunisation qui patine.

13h25

L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi qui a multiplié les séjours à l'hôpital depuis plusieurs mois a déclaré dimanche qu'il allait mieux et restait engagé dans la vie politique du pays. "Je vais mieux, heureusement, mais les médecins qui me soignent ne me permettent pas encore de participer à des événements publics. Je vous promet cependant d'être bientôt avec vous", a-t-il dit lors d'une intervention téléphonique à une réunion de son parti Forza Italia, selon les médias.

Silvio Berlusconi, 84 ans, a été hospitalisé quatre fois cette année, dont la dernière en mai, pour des complications liées à son infection au coronavirus l'année dernière.

13h10

Les mariages civils pourront se dérouler en extérieur en Angleterre et au Pays de Galles à partir de juillet, a annoncé dimanche le gouvernement britannique, une nouvelle bienvenue pour une industrie durement frappée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

Selon la loi, les cérémonies de mariage ou de partenariat civil doivent se dérouler dans une salle agréée. Mais pour la première fois, à partir du 1er juillet, ces lieux pourront organiser la cérémonie entièrement à l'extérieur, permettant ainsi "une plus grande flexibilité particulièrement pendant la pandémie lorsqu'il faut prendre en compte d'importantes considérations en termes de santé publique", a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.

En raison de la pandémie, le nombre de participants à un mariage est actuellement fixé à 30 personnes en Angleterre, un plafond qui sera levé lundi. Le nombre d'invités sera alors limité par la taille de la salle et le respect des mesures de distanciation sociale.

11h12

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.862.364 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT. Plus de 178.125.020 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

09h17

La Chine a désormais administré plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, sans toutefois préciser le pourcentage de la population ayant reçu une vaccination complète. Ce nombre de doses injectées représente plus du tiers du total planétaire.

Le monde avait passé vendredi la barre des 2,5 milliards, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de sources officielles.

08h34

Le Premier ministre Jean Castex a reçu samedi sa seconde dose de vaccin AstraZeneca et devrait être ainsi complètement immunisé contre le Covid-19 dans deux semaines, a indiqué Matignon à l'AFP. Le chef du gouvernement a publié une photo sur Twitter en début de soirée.

07h02

Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 derrière les Etats-Unis, a franchi samedi le seuil des 500.000 morts, a annoncé le ministre de la Santé.

Le pays de 212 millions d'habitants a connu en début d'année une seconde vague particulièrement mortelle avec plus de 4.000 décès par jour. Il craint d'être frappé par une troisième vague, le nombre d'infections atteignant un nouveau pic.

06h54

La Belgique va interdire l'entrée des voyageurs non citoyens de pays de l'Union européenne en provenance du Royaume-Uni pour tenter de limiter la propagation du variant Delta.

Le Royaume-Uni figure sur une liste de 27 pays visés par cette fermeture des frontières belges qui doit entrer en vigueur au plus tard le 27 juin.