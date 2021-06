La coupe de cheveux de ce nouveau-né en a fait une star sur Internet

Une masse capillaire à en faire rougir plus d'un. À seulement trois mois, Jaxon-James Ayers est récemment devenu malgré lui une petite star des réseaux sociaux. En cause ? L'importante masse de cheveux qu'il possède à son jeune âge.

La mère du petit garçon, Shannon Ayres n'avait pas du tout idée des retombées lorsqu'elle a partagé des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. «J'ai commencé à poster après sa naissance. Je me sentais comme tout parent qui vient d'avoir un enfant, j'étais fière et je voulais le montrer à tout le monde», a-t-elle expliquée à The Mirror.

Alors que la mère de famille ne compte que 1.400 abonnés sur TikTok, certaines de ses vidéos ont été visionnées plusieurs milliers de fois. L'une d'entre elles dépasse même les 160.000 vues.

À noter cependant que la masse capillaire de Jaxon-James n'est pas totalement le fruit du hasard. L'enfant, né prématuré de 8 semaines, est en effet atteint par de l'hyperinsulinisme. Une maladie rare, qui touche un nouveau-né sur 50.000. Or, l'un des effets secondaires du traitement donné pour contrer la maladie et réguler le taux de sucre est la pousse de cheveux.

Quelques critiques sont nées sur les réseaux sociaux visant la mère de famille : «Je suis parfois accusé de dessiner sur ses sourcils ou de mettre un filtre sur ses cheveux. Je trouve cela marrant, mais globalement les réactions ont été charmantes».