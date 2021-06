Pakistan : après une sextape, un important chef religieux arrêté pour abus sexuels présumés sur un étudiant

Une arrestation qui fait beaucoup parler au Pakistan. Mufti Azizur Rehman, ancien vice-président d'un parti d'opposition et enseignant religieux, a été arrêté le 17 juin dernier et est accusé d'avoir abusé sexuellement certains de ses élèves. Une affaire qui pourrait faire date.

Tout a commencé après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux, rapidement devenue virale, montrant l'homme en question agresser l'un de ses jeunes élèves. Le religieux et deux de ses fils ont été arrêtés après un raid de la police à Lahore, dans l'est du pays. L'élève aperçu dans la vidéo a porté plainte.

Et les forces de l'ordre ne comptent visiblement pas laisser Mufti Azizur Rehman s'en tirer à bon compte. Sur les réseaux sociaux, Inam Ghan, inspecteur général de police, a ainsi déclaré : «nous avons arrêté ce criminel. Nous utiliserons ce dossier comme un test, nous l'interrogerons, conduirons une enquête scientifique professionnelle, le poursuivrons et nous le condamnerons». Un engagement prit au nom de la protection des enfants.

We have been able to arrest this criminal. We will take it as a test case, interrogate him, conduct scientific professional investigation, prosecute and get him convicted by the court. We want our kids protected from these child molesters and keep our society safe for our future. pic.twitter.com/W8frA3irKC

— Inam Ghani QPM & Bar, PSP (@InamGhani) June 20, 2021