TikTok : le skateur à la bouteille sort sa propre boisson

C'est ce qui s'appelle surfer sur un buzz. Quelques mois après avoir publié une vidéo virale sur TikTok, Nathan Apodaca se lance dans le business de la boisson. Un choix qui ne doit rien au hasard.

En effet, en septembre dernier, l'homme publiait une vidéo en apparence anodine sur la plate-forme. On le voyait sur une planche de skateboard descendre une route avec une bouteille de jus de cranberry à la main, le tout sur la musique Dreams de Fleetwood Mac. Un moment de plénitude qui a inspiré d'autres internautes, et qui a été visionné plus de 81 millions de fois à ce jour.

Quelques jours après son buzz, sa boutique de vêtements en ligne a explosé, récoltant près de 30.000 dollars de bénéfice d'après TMZ. Toujours très suivi sur les réseaux sociaux, son train de vie a changé : il est apparu dans des publicités et a rapidement pu s'acheter une nouvelle maison, alors qu'il vivait dans une caravane.

Tout le monde ne pourra toutefois pas profiter de sa propre boisson lancée aux Etats-Unis, et au goût de Cranberry. En effet, celle-ci, vendue aux alentours des 4 dollars depuis le 20 juin, contient de l'alcool. À consommer avec modération donc, en particulier lorsque l'on se déplace en skateboard.