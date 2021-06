Vidéo : l'US Navy provoque un séisme en testant la résistance de son porte-avions avec des explosifs

Les images montrent une large onde de choc se dessinant dans l'Atlantique, à quelques mètres de l'USS Gérald R. Ford, le dernier porte-avions de l'US Navy. Vendredi 18 juin, le navire a fait l'objet de plusieurs tests de résistance, l'un d'entre eux impliquant 20 tonnes d'explosifs... et un séisme à la clé.

L'expérience a eu lieu au beau milieu de l'océan, à un peu plus de 160 km au large de la côte est des Etats-Unis. Il s'agissait de vérifier si ce gigantesque bateau, à 5 milliards de dollars, est capable de rester à flot dans des conditions critiques, y compris lors de combats.

L'USS Gérald R. Ford est l'un des plus grands et des plus récents porte-avions au monde. Il mesure 333 mètres de long, 77 mètres de haut et peut accueillir quelque 4.500 membres d'équipage.

D'après le communiqué publié par la marine américaine, le navire a relevé le défi «avec succès». L'explosion ne l'a pas endommagé, alors même que son onde de choc a provoqué un séisme de magnitude 3,9, détecté par les instruments de mesure de l'US Geological Survey.

Devançant toute critique, l'US Navy a précisé que son calendrier de tests est «conforme aux exigences d'atténuation environnementale», respectant notamment «les schémas de migration connus de la vie marine dans la zone» choisie.