8.521 enfants ont été recrutés en tant que soldats en 2020 selon un rapport de l'ONU

En tant que Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres se charge de tenir certains décomptes tragiques. Dans son rapport annuel, publié lundi 21 juin, il recense notamment 8.521 enfants ayant été enrôlés comme soldats en 2020, dans le monde entier.

Ce document répertorie plus largement l'ensemble des exactions commises sur des enfants dans les conflits armés. D'après les informations de CNN, cela inclut les meurtres, les abus sexuels, l'enlèvement, le recrutement, le refus d'accès à l'aide humanitaire mais aussi le ciblage d'écoles ou d'hôpitaux.

More than 19,300 children affected by war last year were victims of grave violations such as killing, maiming or rape.





