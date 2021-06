Angleterre : pour ses 80 ans, son petit-fils réalise son rêve de voler dans un Spitfire

Une bien belle surprise. Pour son 80e anniversaire, Malcolm Hanson – un Anglais originaire de Londres – a pu réaliser l’un de ses voeux les plus chers : voler dans un Spitfire, un avion de chasse mythique utilisé par la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un rêve d’enfant pour celui qui était âgé de 4 ans, lorsque son père pilotait ce type d’engin, et lorsqu'il a assisté à son premier vol de combat, au-dessus de Londres, en 1945. Ce souvenir poingant l'avait suivi toute sa vie durant, à tel point que toute sa famille connaissait sa passion pour ces avions.

Et c’est son petit-fils de 12 ans, Harrison Gurney, qui a tout organisé, lorsque sa grand-mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été placée dans une maison spécialisée, rendant son grand-père très malheureux. Peiné de le savoir si triste, Harrison s’est démené et a contacté tous les aérodromes de la région, pour offrir le plus beau des cadeaux à son grand-père.

Et ce sont les membres de l'école de pilotage de l'Académie Boultbee qui ont répondu positivement à l'appel, particulièrement touchés par la lettre du jeune. Ils lui ont même proposé de leur faire faire un tour dans un Harvard 4 de North American, utilisé dans le Commonwealth britannique de 1940 à 1955.

«C'est le rêve d'une vie qui se réalise. Harri le savait et il a tout fait pour y arriver. Il se fixe un objectif et réussit à l'atteindre. Je suis très fier de lui», a témoigné Malcolm, manifestement très heureux de son expérience dans les airs. «C’était fantastique. C’est l’expérience la plus incroyable que j’ai jamais vécue», a raconté celui-ci, le sourire aux lèvres. Pari réussi.