A Cuba, le premier vaccin anti-covid d’Amérique latine efficace à 92 %

Le premier vaccin anti-coronavirus d'Amérique latine sera cubain. Le groupe pharmaceutique BioCubaFarma a en effet annoncé, lundi 21 juin, que son candidat-vaccin anti-Covid 19 est efficace à 92,28 %. Dans ce contexte, le gouvernement de La Havane doit bientôt donner son feu vert à sa commercialisation.

Dénommé «Abdala», ce sérum fait d'ores et déjà figure de grande fierté nationale. Toujours testé en phase d'essais cliniques, il devrait recevoir l'autorisation officielle des autorités cubaines d'ici à la fin du mois juin, voire début juillet.

«Abdala», qui atteint son efficacité maximale au bout de trois doses, est plus efficient que le second candidat-vaccin produit sur le sol cubain et appelé, lui, «Soberana 2». Ce dernier n'est en effet efficace qu'à 62 % après deux doses injectées.

Néanmoins, ce résultat a été qualifié de «réconfortant» par l'institut Finlay de vaccination qui le produit car il prend en compte les variants qui circulent déjà dans le pays caribéen, a déclaré à la presse locale Vicente Verez, directeur de l'institut.

#Abdala candidato vacunal del @CIGBCuba, muestra una eficacia del 92, 28 %, en su esquema de 3 dosis. #CubaEsCiencia pic.twitter.com/pLxPYthz3X — BioCubaFarma (@BioCubaFarma) June 21, 2021

Cuba soumis à «deux pandémies», selon son président

De son côté, le président cubain Miguel Diaz-Canel s'est grandement félicité de l'arrivée prochaine de ces deux vaccins. «Frappés par deux pandémies (la Covid et le blocus américain), nos scientifiques de l'institut Finlay et du CIGB ont surmonté tous les obstacles et nous ont donné deux vaccins très efficaces», a-t-il dit, s'exprimant lui aussi sur le réseau social Twitter.

Lors de la conception des deux vaccins, les scientifiques avaient en effet dénoncé à plusieurs reprises les difficultés rencontrées en raison de l'embargo américain en vigueur depuis 1962 et renforcé sous l'administration Trump.

Malgré ces barrières, le gouvernement cubain ambitionne néanmoins toujours de vacciner, d'ici à la fin du mois d'août, environ 70% de ses 11,2 millions d'habitants et l'ensemble de la population d'ici à la fin de l'année.