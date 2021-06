DIRECT - Coronavirus : le Portugal déjà confronté à la menace du variant Delta

L'épidémie repart dans plusieurs pays confrontés au variant Delta. En France, la situation sanitaire s'améliore de jour en jour et les dernières restrictions sont levées peu à peu. Suivez l'évolution de la situation en direct.

15h24

La chancelière allemande Angela Merkel a reçu une seconde dose du vaccin anti-Covid Moderna après une première d'AstraZeneca, a annoncé mardi la chancellerie.

"Oui, nous confirmons" que la dirigeante allemande s'est vue récemment injecter une seconde dose de vaccin à ARN messager de l'Américain Moderna, après avoir reçu le 16 avril une première injection du Suédo-Britannique AstraZeneca, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la chancellerie.

14h53

Frappé de plein fouet par le variant Alpha du coronavirus en début d'année, le Portugal se retrouve à nouveau en première ligne face à la souche Delta, qui menace de provoquer une quatrième de vague de contagions et de restrictions.

Alors qu'une dizaine de communes, dont Lisbonne, n'ont pas suivi la dernière étape du déconfinement graduel entrée en vigueur il y a une dizaine de jours, les déplacements entre la région de Lisbonne et le reste du pays ont été interdits pendant le week-end, pour éviter que la pandémie ne s'emballe dans tout le territoire.

Car le variant Delta, désigné auparavant comme le variant indien et considéré plus contagieux que le variant Alpha détecté au Royaume Uni, est déjà devenu prédominant dans la capitale portugaise et sa grande banlieue, représentant plus de 60% des nouveaux cas détectés, a indiqué dimanche l'Institut national de Santé (Insa).

14h37

La délégation ougandaise, arrivée samedi à Tokyo pour les Jeux olympiques, a été placée en quarantaine après un cas positif au Covid-19, ont annoncé les autorités locales japonaises mardi.

Les huit membres de l'équipe ougandaise, qui accompagnaient un entraîneur testé positif à sa descente d'avion samedi à l'aéroport de Tokyo, ont été déclarés cas contacts et seront placés en quarantaine juqu'au 3 juillet, ont-elles indiqué à l'AFP.

Samedi, les membres négatifs de l'équipe avaient été autorisés à se rendre dans leur camp d'entraînement à Izumisano près d'Osaka, tandis que leur entraîneur avait été isolé.

13h36

La capitale russe a annoncé mardi imposer à compter du 28 juin un pass sanitaire pour aller au restaurant, afin de faire face à la flambée de Covid-19 due au variant Delta.

Les Moscovites devront télécharger à partir du portail internet de la ville un QR Code confirmant soit leur vaccination, soit qu'ils ont été contaminés par le coronavirus dans les six derniers mois, soit qu'ils disposent d'un test PCR de moins de trois jours, a précisé le maire Sergueï Sobianine sur son site internet, le refus de la vaccination par ses administrés ayant favorisé l'actuelle vague.

12h18

L'ensemble des députés vont pouvoir faire leur retour dans l'hémicycle comme en commission à partir du 1er juillet, avec la fin de plusieurs restrictions sanitaires face au Covid-19, a-t-on appris mardi de sources parlementaires.

Cependant, "il sera demandé à chacun de continuer à porter un masque dans les locaux de l'Assemblée nationale" et "cette obligation vaudra également au moment des prises de parole, en commission comme dans l'hémicycle", a écrit le président de l'Assemblée Richard Ferrand à l'ensemble des députés.

08h24

Près d'un quart des centres de vaccination d'Île-de-France fermeront en juillet et août, a-t-on appris mardi auprès de l'agence régionale de santé (ARS), qui assure néanmoins que tous les centres de Seine-Saint-Denis "devraient rester ouverts" et prévoit de multiplier les "opérations spéciales".

A l'approche des grands départs en vacances, toutes les ARS ont reçu pour consigne de préparer leur "plan de continuité d'activité" en matière de dépistage et de vaccination contre le Covid-19. Un exercice réalisé avec les maires et les préfets, pour à la fois anticiper la demande estivale et garantir une offre suffisante, en tenant compte des congés des soignants et de la volonté de certains élus de récupérer les locaux mis à disposition.

Résultat des courses : en Île-de-France, entre le 5 juillet et le 29 août, "l'offre vaccinale devrait être maintenue à hauteur de 82% des capacités d'injections et de 77% du nombre de centres".

01h56

La Colombie a dépassé lundi le nombre des 100.000 morts liés à l'épidémie de coronavirus, et a enregistré un nouveau record de décès en 24 heures, avec plus de 600 morts, a indiqué le ministère de la Santé.

01h43

Le candidat-vaccin Abdala développé par Cuba contre le coronavirus, le premier créé en Amérique latine, affiche une efficacité de 92,28% contre la maladie, a annoncé lundi le laboratoire qui l'a mis au point.