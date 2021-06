DIRECT - Coronavirus : un quart des centres de vaccination d'Île-de-France fermeront en juillet et août

L'épidémie repart dans plusieurs pays confrontés au variant Delta. En France, la situation sanitaire s'améliore de jour en jour et les dernières restrictions sont levées peu à peu. Suivez l'évolution de la situation en direct.

08h24

Près d'un quart des centres de vaccination d'Île-de-France fermeront en juillet et août, a-t-on appris mardi auprès de l'agence régionale de santé (ARS), qui assure néanmoins que tous les centres de Seine-Saint-Denis "devraient rester ouverts" et prévoit de multiplier les "opérations spéciales".

A l'approche des grands départs en vacances, toutes les ARS ont reçu pour consigne de préparer leur "plan de continuité d'activité" en matière de dépistage et de vaccination contre le Covid-19. Un exercice réalisé avec les maires et les préfets, pour à la fois anticiper la demande estivale et garantir une offre suffisante, en tenant compte des congés des soignants et de la volonté de certains élus de récupérer les locaux mis à disposition.

Résultat des courses : en Île-de-France, entre le 5 juillet et le 29 août, "l'offre vaccinale devrait être maintenue à hauteur de 82% des capacités d'injections et de 77% du nombre de centres".

01h56

La Colombie a dépassé lundi le nombre des 100.000 morts liés à l'épidémie de coronavirus, et a enregistré un nouveau record de décès en 24 heures, avec plus de 600 morts, a indiqué le ministère de la Santé.

01h43

Le candidat-vaccin Abdala développé par Cuba contre le coronavirus, le premier créé en Amérique latine, affiche une efficacité de 92,28% contre la maladie, a annoncé lundi le laboratoire qui l'a mis au point.