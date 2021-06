Fête de la musique : Thomas Pesquet a joué avec son groupe depuis la station spatiale internationale

En mission depuis le 23 avril, Thomas Pesquet reste connecté à l’actualité culturelle. L’astronaute a célébré hier la fête de la musique depuis la station spatiale internationale avec son groupe.

Pour présenter son « band », Thomas Pesquet a partagé, comme il en a pris l'habitude, une photographie sur son compte Instagram. L’astronaute de 43 ans, saxophone au bec, pose aux côtés de son coéquipier, le japonais Soichi Noguchi, au clavier. «Aujourd'hui c'est la nuit la plus courte dans l'hémisphère Nord, et aussi la fête de la musique. (...) Pas mal de musiciens chez les astronautes, il y a même un groupe… sa particularité : les musiciens changent plus souvent que les instruments !», note Thomas Pesquet.

Tout en précisant que « Soichi joue sur le clavier laissé à bord de la Station par Carl Walz… Il y a 20 ans ! Et moi sur mon propre saxophone que j'ai laissé ici il y a 4 ans, (statistique beaucoup moins impressionnante, mais content qu'il soit toujours là !)»

Des conditions de jeu acrobatiques

Et de revenir sur les conditions de jeu au sein de l'ISS. «Pas facile de jouer alors que vous flottez et dégringolez… nous avons commencé à poser super fiers et avons fini beaucoup plus modestement», s'est amusé Thomas Pesquet. Et pour cause, sur la seconde photographie partagée par le quadragénaire, alors que les deux musiciens posent comme des rock stars, ils se maintiennent debout grâce à une sangle sous laquelle ils ont glissé leurs pieds.

Logique mais contraignant, sans compter que garder le saxophone en bonne position n'est pas aussi simple que sur terre, comme en témoigne Soichi Noguchi sur un troisième cliché. Une belle performance donc.