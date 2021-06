Portugal, Royaume-Uni, Russie... ces pays qui risquent de resserrer leurs mesures cet été

Si en France les chiffres quotidiens de nouvelles contaminations au coronavirus sont bas, ce n'est pas le cas partout. Plusieurs pays font face à une résurgence de la maladie notamment en raison du variant Delta, originaire d'Inde, et de nouvelles mesures s'imposent.

Royaume-Uni

Il y a encore quelques semaines, le Royaume-Uni faisait presque figure d'exemple. Les nouveaux cas étaient en chute libre, la campagne de vaccination avançait tambour battant et une réouverture totale du pays était programmée. Mais le variant Delta a fait une apparition soudaine dans le pays, faisant craindre une reprise massive de l'épidémie.

Depuis le début du mois de juin, le nombre de cas augmente progressivement, à un rythme cependant moins rapide que pendant la troisième vague en janvier dernier. L'immense majorité des personnes touchées s'avèrent d'ailleurs être les non vaccinés selon les autorités. Pour ne pas prendre de risque, le déconfinement du pays est désormais repoussé au 19 juillet, une date qui pourrait encore changer si la situation sanitaire n'est pas contrôlée d'ici là.

Portugal

Avec une large part de son économie tournée vers le tourisme, le Portugal plaçait ses espoirs dans la période estivale 2021. Un long confinement avait permis la réouverture des restaurants plus tôt qu'une grande partie des voisins européens, jusqu'à ce que le variant Delta ne vienne mettre son grain de sable.

Ces derniers jours, des mesures préventives ont été mises en place, comme repousser la dernière étape du déconfinement à Lisbonne, zone la plus touchée par le variant, ou encore interdire certains déplacements. Si la vaccination ne permet pas de réguler la hausse des cas, il est possible que d'autres actions soient entreprises, quitte à limiter le tourisme et, par extension, la reprise économique du pays.

Russie

Une stagnation qui n'a pas duré autant que prévu. Alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens en Russie était relativement stable entre la fin du mois de mars et mai selon les autorités, la situation s'est aggravée à un rythme inquiétant. À Moscou notamment, les contaminations augmentent à un rythme presque exponentiel. Des premières mesures ont été prises, comme la fermeture des fan-zones dans la capitale, en place à l'occasion de l'Euro de football.

Les frontières du pays étant fermées pour tous les ressortissants, les touristes n'étaient pas admis. Il est donc probable qu'au vu de la situation, les mesures concernant les voyageurs restent les mêmes cet été.

Afrique du Sud

L'Afrique connaît aujourd'hui une forte hausse des cas dans plusieurs pays. L'Afrique du Sud est l'un des plus touchés, avec plus de 11.000 cas quotidiens recensés ce 22 juin, soit presque autant que pendant la première vague dans le pays. Des pays voisins, jusqu'alors épargnés par la pandémie, voient également la situation sanitaire se dégrader, comme la Namibie ou le Botswana.

Pour contrer la tendance, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle série de mesures. Pays le plus sévèrement endeuillé par la pandémie de coronavirus, l'Afrique du Sud veut accélérer sa campagne de vaccination pour limiter les dégâts dans les prochaines semaines.

Indonésie

Comme en Russie, l'Indonésie voit le nombre de nouveaux cas recensés exploser. Le relevé quotidien a plus que doublé en l'espace de 15 jours, faisant craindre un épisode particulièrement violent de l'épidémie dans les semaines à venir.

Dans ce contexte, l'OMS a appelé le gouvernement à agir rapidement pour lutter contre la maladie, alors que le taux d'occupation des hôpitaux a déjà dépassé les 75% dans la capitale Jakarta. Au total, 29 zones ont été déclarées «rouges» par les autorités d'après la National Disaster Mitigation Agency, limitant l'activité économique, touristique et religieuse, sans pour autant complètement l'arrêter.

Bientôt toute l'europe ?

Alors que l'Europe se déconfine et compte profiter de son été pour voyager et partir en vacances, certains experts appellent à la prudence concernant le variant Delta. Ce 23 juin, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a fait savoir que 90% des nouveaux cas pourraient provenir de cette souche d'ici à la fin du mois d'août. Un constat inquiétant du fait qu'elle est plus contagieuse, et que ses premiers symptômes sont moins importants que l'original. Certains médecins se sont donc inquiétés que des malades ne prennent pas les mesures nécessaires pour éviter de contaminer d'autres personnes.