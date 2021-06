Variant Delta : les habitants de Sydney ont interdiction de quitter la ville

Dans le quartier de Bondi Beach, à Sydney, en Australie, le variant Delta du Covid-19 suscite l'inquiétude. Un foyer épidémique y a en effet été identifié la semaine dernière et, depuis, plus d'une trentaine de personnes ont été testées positives. Les autorités ont donc décidé de boucler la ville, à partir de ce mercredi 23 juin.

Selon toute vraisemblance, le patient zéro de ce cluster serait un chauffeur travaillant pour des équipages de compagnies aériennes. La Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a expliqué que cette nouvelle restriction doit permettre d'éviter la propagation du variant Delta à d'autres régions.

Aussi, une «très large proportion» des cinq millions d'habitants de Sydney sera soumise à cette interdiction de déplacement, qui concerne sept zones où des cas de Covid-19 ont été enregistrés.

Seul un motif impérieux permettra de quitter la ville et le nombre de personnes autorisées à se rassembler est de nouveau limité. Les grands événements peuvent toujours se tenir mais la capacité d'accueil des stades a été limité à 50%. Il est par ailleurs interdit de chanter et de danser dans les restaurants et bars de Sydney, qui restent néanmoins ouverts.

Conscients de la lassitude des habitants, Brad Hazzard, ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, les a encouragés à se prémunir de «l'apathie» en tâchant de ne pas baisser la garde face à «ce variant du virus plus dangereux». Jusqu'ici, l'Australie a plutôt bien contenu la propagation du Covid-19 sur son sol et les autorités ne veulent pas que cela change.

Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré moins de 30.000 cas de Covid-19 et déclaré pour l'heure moins d'un millier de morts. Cela rapporté à une population de 25 millions d'habitants.