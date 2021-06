Algérie : prison ferme et internet coupé contre la triche au bac

En Algérie, trente-et-une personnes ont été condamnées à des peines allant de six mois à trois ans de prison ferme, pour fraude au baccalauréat.

Ces peines, a souligné ce mercredi 24 juin le ministère de la Justice dans un communiqué, sont accompagnées de fortes amendes. Au total, rapporte l’Agence France-Presse (AFP), 84 individus ont été poursuivis en justice, dont 40 placés sous mandat de dépôt et 13 sous contrôle judiciaire.

Ils sont accusés de «délit de diffusion de sujets d'examens et de corrigés types du baccalauréat par le biais de moyens de communication à distance», à savoir les réseaux sociaux. Détectées par l'organisme chargé de la lutte contre la cybercriminalité, ces infractions ont été signalées dans 15 des 58 wilayas (préfectures) du pays.

internet coupé pour lutter contre la triche

Afin de prévenir d'éventuelles tentatives de fraude, les autorités ont décidé de couper les réseaux internet durant les épreuves du baccalauréat, qui cette année ont débuté ce dimanche 20 juin et qui se poursuivront jusqu'à jeudi pour plus de 731.000 candidats. Cette mesure a été prise après la session 2016 du bac, marquée par une fraude massive, les sujets ayant fuité sur les réseaux sociaux.

Mais ni le blocage de WhatsApp, Facebook et Twitter, ni les coupures de l'internet, qui pénalisent les professionnels des technologies de l'information et de la communication, ne sont parvenus à endiguer la triche.

L'opérateur public Algérie Telecom a reconnu dans un communiqué restreindre «l’accès à certains réseaux pour une durée déterminée» afin de «contribuer au succès de la session 2021 (du bac) et lui assurer plus de crédibilité et d’intégrité».