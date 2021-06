Arsenal offre une visite de son stade à ceux qui viennent s'y faire vacciner

Afin d’inciter les Britanniques à se faire vacciner contre le COVID-19, le club de foot londonien d'Arsenal offre une visite de son stade à tous les volontaires âgés de plus de 18 ans venant s'y faire immuniser.

En partenariat avec la Premier League et Islington GP Federation, cet évènement intitulé «Gunner Get Jabbed» (en référence à la mascotte du club londonien qui a reçu son injection, NDLR) commencera ce lundi 28 juin, pour une durée de quatre jours.

Chaque personne candidate recevra un vaccin Pfizer et devra ensuite se rendre dans le hall de l’enceinte du stade, entre 8 h et 20 h, pour visiter les lieux.

Au total, l’organisation table sur près de 10.000 vaccinations grâce à cette opération, qui vise à augmenter drastiquement le nombre de personnes protégées contre le COVID-19 dans la région londonienne.

Arsenal offers behind scenes tour of Emirates Stadium at Covid jab pop-up https://t.co/XuSXVuv4nq

— Islington Gazette (@islingtongztte) June 22, 2021