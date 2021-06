Crash du vol ukrainien PS752 : l'Iran «entièrement responsable», selon un rapport

Un rapport qui pointe du doigt l'Iran. Ce jeudi 24 juin, le gouvernement canadien a largement dénoncé les autorités de Téhéran comme étant les seules responsables du crash de l'avion ukrainien PS752 qui avait fait 176 morts en janvier 2020.

«Les autorités civiles et militaires iraniennes, par leurs décisions, actions et omissions, sont entièrement responsables de l'abattage du vol PS752», peut-on ainsi lire dans un communiqué publié par le Canada. Ottawa, qui a perdu 55 de ses citoyens dans ce drame, critique «l'insouciance, l'incompétence et le cruel désintérêt pour la vie humaine» de la part de l'Iran.

Le crash avait eu lieu dans un contexte particulièrement tendu. En effet, le 8 janvier, les Iraniens procédaient à des frappes militaires en réponse à la mort de Qassem Soleimani, général tué par les Etats-Unis en Irak.

D'après les preuves récoltées, une unité aérospatiale des Gardiens de la Révolution ont confondu l'avion avec un missile américain. L'Organisation de l'Aviation Civile iranienne a expliqué dans un rapport qu'un opérateur avait alors fait feu sans autorisation préalable d'un supérieur hiérarchique.

«L'Iran ne s'en tirera pas d'une quelconque manière»

«L'Iran ne s'en tirera pas d'une quelconque manière», a assuré ce jeudi Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères canadien. Celui-ci regrette que l'Iran «place toute la responsabilité sur les personnes en bas de la structure».

Après la publication de ce rapport, il est donc probable que le gouvernement canadien décide de prendre des mesures supplémentaires. La BBC explique ainsi que Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, pourrait aller jusqu'à se saisir de la Cour pénale internationale pour obtenir des réparations à destination des familles de victimes.