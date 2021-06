DIRECT - Coronavirus : 1.986 contaminations en 24h et 33 morts à l'hôpital

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h37

Ce vendredi 25 juin, 1.986 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 5.766.315 cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Le taux de positivité sur les sept derniers jours, soit le pourcentage du nombre de personnes testées positives par rapport au total de personnes testées, s'établit à 0,8%.

33 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. Le bilan total fait état de 110.968 morts depuis le début de l'épidémie, dont 84.512 à l'hôpital.

19h25

Les hôpitaux français accueillaient toujours moins de malades atteints du Covid-19, y compris au sein des services abritant les cas les plus graves, selon les données de Santé publique France publiées vendredi.

Au total, 1.389 personnes, contre 1.439 personnes la veille, sont dans ces services, qui traitent celles atteintes des formes les plus graves de la maladie. Il avait atteint un record de 6.001 patients le 26 avril, au plus fort de la troisième vague de l'épidémie. Le chiffre des admissions quotidiennes en services de soins critiques reste parmi les plus faibles de cette dernière vague, 39 personnes sur les dernières 24h.

Le nombre de personnes hospitalisées poursuit lui aussi sa baisse, avec 9.190 patients contre 9.392 patients la veille. Il était passé mercredi sous la barre des 10.000, un niveau pas vu depuis la mi-octobre. Sur 24h, 148 personnes ont été hospitalisées à cause du Covid-19. La maladie a emporté 33 patients sur 24h à l'hôpital, contre 45 la veille.

18h13

Seules 28 personnes sur les 58.000 qui ont participé à des rassemblements de masse au Royaume-Uni dans le cadre d'essais pilotes ont été testées positives au coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement britannique.

Afin de pouvoir de nouveau autoriser cet été les événements de masse, le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson avait permis la tenue au printemps de neuf grands événements avec des mesures anti-Covid allégées. Parmi ceux-ci figuraient des matchs de football au stade de Wembley, la cérémonie des Brit Awards à l'O2 Arena, la finale de la coupe du monde de billard et plusieurs événements à Liverpool - dont une rave party. Tous les participants devaient avoir été testés négatifs au Covid-19 dans les 24 heures précédant les événements, dont certains ne demandaient ni masque ni distanciation sociale.

"Aucun foyer important n'a été identifié par les équipes de la santé publique et leurs systèmes de surveillance lors d'aucun des événements", a précisé le gouvernement. Parmi les personnes positives, 11 ont été identifiées comme ayant été "potentiellement" infectées durant un de ces événements, tandis que 17 l'auraient été pendant l'événement ou durant une période proche de celui-ci.

Le gouvernement souligne toutefois que ces événements pilotes organisés en avril et mai ont eu lieu quand la prévalence du Covid-19 était "faible" et que peu de participants se sont soumis à un test PCR comme demandé. Les contaminations sont depuis reparties en forte hausse dans le pays, alimentées par le variant Delta initialement détecté en Inde, beaucoup plus contagieux.

17h58

L'Ouzbékistan a battu vendredi son record de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus depuis le début de l'année et a introduit des restrictions dans sa capitale pour contrer une reprise de l'épidémie.

Selon les chiffres officiels, ce pays d'Asie centrale a enregistré 476 nouveaux cas, portant le total à plus de 108.000 dont 725 décès. Cette semaine, les autorités ont annoncé avoir identifié le variant Delta sur leur territoire, ce qui laisse craindre une flambée de l'épidémie dans ce pays de 34 millions d'habitants, le plus peuplé de la région. L'entrée dans la capitale Tachkent en bus et en voiture nécessitera à partir de lundi une raison "urgente", et ce pendant deux semaines, a annoncé vendredi le ministère ouzbèke de la Santé sur la messagerie Telegram.

Dans ce pays très majoritairement musulman, la commission gouvernementale en charge de la gestion de l'épidémie a également recommandé la tenue des prières à l'extérieur des mosquées.

16h36

Les autorités sanitaires danoises ont renouvelé vendredi leur appel au dépistage du Covid-19 parmi les supporters, l'étendant à des spectateurs de la rencontre Danemark-Russie, après l'annonce de nouvelles infections par le variant Delta.

Au total, neuf supporters présents lors du match Danemark-Belgique le 17 juin, contre trois annoncés précédemment, sont touchés par ce variant, et quatre qui ont assisté à Danemark-Russie. "

Il est recommandé que tous les spectateurs de la tribune B (du stade) de Parken pendant la rencontre Danemark-Russie lundi 21 juin fassent un test PCR", a indiqué sur Twitter l'Agence pour la sécurité des patients, qui avait lancé un premier appel au dépistage mercredi après la découverte de cas du variant Delta lors de Danemark-Belgique. "Nous avons toujours été prêts à voir des cas isolés d'infection en lien avec les matchs de l'Euro. Il y a un risque quand beaucoup de gens se retrouvent", a indiqué la directrice de l'Agence pour la sécurité des patients, Anette Lykke Petri, à l'agence locale Ritzau.

En pointe en matière de séquençage des cas, le Danemark, qui comptabilise actuellement quelque 200 cas par jour pour 5,8 millions d'habitants, recommande l'isolement des cas contacts jusqu'au deuxième degré (les cas contact de cas contact) quand il s'agit du variant Delta. Mais en vertu des règles sanitaires en vigueur, la simple présence dans une tribune où un cas a été détecté n'impose pas le placement à l'isolement.

15h11

Moscou, épicentre en Russie de la recrudescence de la pandémie de coronavirus portée par le variant Delta, a annoncé vendredi le retour du télétravail obligatoire pour au moins 30% des employés.

Un décret publié sur le site de la ville précise que cette mesure entrera en vigueur lundi et que le travail à la maison sera également obligatoire pour les employés de plus de 65 ans et ceux souffrant de maladies à risque. Cette mesure, en vigueur lors des première et seconde vagues de l'épidémie à Moscou, avait été levée fin janvier mais une nouvelle flambée de cas a été enregistrée ces deux dernières semaines, portée par la diffusion du variant Delta et une campagne de vaccination laborieuse.

14h54

Après 15 mois de mesures tour à tour renforcées ou allégées, l'Islande a annoncé vendredi la levée de toutes les restrictions nationales liées à l'épidémie de Covid-19, grâce à l'avancée de la vaccination sur son territoire.

"C'est un sentiment un peu bizarre, après avoir souvent été devant vous ici ou ailleurs pour annoncer un durcissement des mesures, mais aujourd'hui est le jour où nous allons (les) lever", s'est réjouit la Première ministre Katrín Jakobsdóttir à l'occasion d'une conférence de presse. Règle de distanciation, port du masque, jauge des rassemblements publics ou encore limitation des horaires d'ouverture des bars et des restaurants : ces mesures n'auront désormais plus cours à partir du samedi 26 juin.

14h50

Un voyage d'étudiants espagnols dans l'archipel des Baléares a entraîné un "cluster" géant de plusieurs centaines de cas de Covid-19 et le placement de plusieurs milliers de jeunes en quarantaine dans sept régions du pays.

Rien que dans la région de Madrid, 320 jeunes ont été testés positifs et plus de 2.000 autres mis à l'isolement après une semaine de fête dans l'île de Majorque, a indiqué vendredi la directrice de l'autorité régionale de santé, Elena Andradas.

"Tout indique, d'après les tests PCR, qu'il s'agit du variant britannique", nommé Alpha, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse. Au total, sept régions espagnoles ont détecté des cas liés à ce foyer de contamination parmi leurs jeunes.

13h47

Se vacciner est synonyme de "plus de liberté" notamment pour voyager, ont souligné le ministre de la Santé Olivier Véran et la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakidès, vendredi, jour de l'entrée en vigueur du pass sanitaire européen.

Le ministre français a lancé "un appel à la jeunesse" en soulignant que ce pass décerné à toute personne vaccinée -- ou pouvant fournir un test négatif -- permet "plus de mobilité au sein de l'Union européenne". "Cela veut dire plus besoin de tests, ni de quarantaine". En se faisant vacciner maintenant, "vous pourrez profiter de la Grèce (pays d'origine de la commissaire), de l'Italie, de l'Espagne".

"Le mois de juin c'est le mois des vaccins et nous vivrons tous un été plus tranquille", a-t-il dit, en rappelant qu'on peut même se faire vacciner "dans les centres commerciaux ou sur la route des vacances".

12h30

Moins de la moitié des tests positifs au coronavirus font aujourd'hui l'objet d'un criblage, une proportion "insuffisante" pour évaluer la progression des mutations préoccupantes en France, a déploré vendredi un responsable de Santé publique France.

La semaine dernière, 10.224 prélèvements ont fait l'objet d'un criblage, soit 45,2% de l'ensemble des tests de dépistage positifs (PCR ou antigéniques) réalisés en France cette semaine-là, alors que la consigne des autorités sanitaires est que l'intégralité des tests en bénéficient.

12h00

Olivier Véran, ministre de la Santé lance un appel à la vaccination.

Olivier Véran : «Si vous vous faites vacciner ce matin vous pouvez avoir votre rappel de vaccination dans trois semaines et donc à la mi-juillet avoir terminé votre schéma vaccinal et disposer du pass sanitaire» pic.twitter.com/NamqxLZu2T — CNEWS (@CNEWS) June 25, 2021

09h52

Il n'est "pas admissible" que des personnels de santé ne soient pas vaccinés, a averti vendredi le Pr Alain Fischer, "Monsieur Vaccin" du gouvernement, en jugeant qu'il faudrait "sérieusement considérer" une obligation à l'être.

08h45

Israël annonce rétablir l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés, après une hausse du nombre de cas de personnes contaminées au coronavirus, dans un pays où plus de la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin.

"A cause d'une augmentation des infections, le ministère de la Santé annonce qu'à partir de midi (09H00 GMT) aujourd'hui, les masques seront requis dans tous les endroits qui ne sont pas ouverts, à l'exception du domicile", a indiqué le ministère dans un communiqué.

07h14

Les autoritaires sanitaires des Fidji ont reconnu, pour la première fois, que l'épidémie de Covid-19 s'était largement propagée au sein de la population de l'archipel du Pacifique sud où le variant Delta est apparu en avril. Cependant, le gouvernement continue à rejeter les appels à un confinement du pays, estimant qu'il ne serait pas respecté et qu'il se révèlerait inefficace.

04h40

Les autorités australiennes ont ordonné le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney pour tenter de juguler la propagation du très contagieux variant Delta du Covid-19. Un total de 65 personnes ont été testées positives cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l'aéroport de Syndey jusqu'aux hôtels de quarantaine.

00h16

Plus d'un Cubain sur cinq a déjà reçu une dose d'un des vaccins développés sur l'île contre le Covid-19, ont indiqué jeudi des scientifiques cubains, avant même l'autorisation d'usage d'urgence, attendue dans les prochaines semaines.