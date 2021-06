DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran lance un appel à la vaccination

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

12h30

Moins de la moitié des tests positifs au coronavirus font aujourd'hui l'objet d'un criblage, une proportion "insuffisante" pour évaluer la progression des mutations préoccupantes en France, a déploré vendredi un responsable de Santé publique France.

La semaine dernière, 10.224 prélèvements ont fait l'objet d'un criblage, soit 45,2% de l'ensemble des tests de dépistage positifs (PCR ou antigéniques) réalisés en France cette semaine-là, alors que la consigne des autorités sanitaires est que l'intégralité des tests en bénéficient.

12h00

Olivier Véran, ministre de la Santé lance un appel à la vaccination.

Olivier Véran : «Si vous vous faites vacciner ce matin vous pouvez avoir votre rappel de vaccination dans trois semaines et donc à la mi-juillet avoir terminé votre schéma vaccinal et disposer du pass sanitaire» pic.twitter.com/NamqxLZu2T — CNEWS (@CNEWS) June 25, 2021

09h52

Il n'est "pas admissible" que des personnels de santé ne soient pas vaccinés, a averti vendredi le Pr Alain Fischer, "Monsieur Vaccin" du gouvernement, en jugeant qu'il faudrait "sérieusement considérer" une obligation à l'être.

08h45

Israël annonce rétablir l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés, après une hausse du nombre de cas de personnes contaminées au coronavirus, dans un pays où plus de la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin.

"A cause d'une augmentation des infections, le ministère de la Santé annonce qu'à partir de midi (09H00 GMT) aujourd'hui, les masques seront requis dans tous les endroits qui ne sont pas ouverts, à l'exception du domicile", a indiqué le ministère dans un communiqué.

07h14

Les autoritaires sanitaires des Fidji ont reconnu, pour la première fois, que l'épidémie de Covid-19 s'était largement propagée au sein de la population de l'archipel du Pacifique sud où le variant Delta est apparu en avril. Cependant, le gouvernement continue à rejeter les appels à un confinement du pays, estimant qu'il ne serait pas respecté et qu'il se révèlerait inefficace.

04h40

Les autorités australiennes ont ordonné le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney pour tenter de juguler la propagation du très contagieux variant Delta du Covid-19. Un total de 65 personnes ont été testées positives cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l'aéroport de Syndey jusqu'aux hôtels de quarantaine.

00h16

Plus d'un Cubain sur cinq a déjà reçu une dose d'un des vaccins développés sur l'île contre le Covid-19, ont indiqué jeudi des scientifiques cubains, avant même l'autorisation d'usage d'urgence, attendue dans les prochaines semaines.