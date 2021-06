Mort de George Floyd : le policier Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison

Le policier blanc Derek Chauvin a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, une lourde peine qui reflète l'impact planétaire du drame.

«Le tribunal vous condamne à la détention pour une période de 270 mois, soit dix ans de plus que la peine» prévue par le barème du Minnesota, a déclaré le juge Peter Cahill, treize mois jours pour jour après la mort du quadragénaire noir à Minneapolis. Le barème des peines dans le Minnesota recommande 12 ans et demi de prison pour un meurtre. Mais le juge Cahill avait retenu, avant l'audience, plusieurs facteurs aggravants. En étouffant George Floyd avec son genou, le 25 mai 2020, Derek Chauvin «a abusé de sa position de confiance et d'autorité» et a agi «avec une grande cruauté», avait-il notamment écrit.

Le juge a souligné «reconnaître la peine profonde et énorme endurée par la famille Floyd» mais a juré ne pas avoir fondé sa décision sur «l'émotion ou la sympathie». «Je ne me suis pas non plus fondé sur l'opinion publique, je ne cherche pas à envoyer un message», a-t-il dit.

Derek Chauvin a présenté ses condoléances à la famille Floyd

Pour la première fois depuis le drame, le policier de 45 ans, qui est devenu l'incarnation des abus policiers aux Etats-Unis, a pris publiquement la parole vendredi. «A cause de questions légales en suspens, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle à ce stade mais, brièvement, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd», a-t-il dit, sans exprimer ni excuses ni regrets.

Les proches du quadragénaire noir lui avaient pourtant demandé des explications. «Qu'aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère alors que vous saviez qu'il ne représentait aucune menace?» lui a notamment lancé Terrence Floyd, en réclamant une «peine maximale». A l'inverse, la mère de Derek Chauvin qui, elle aussi parlait pour la première fois, avait demandé la clémence pour son fils. Contrairement à son image publique, il a «bon coeur», a assuré Carolyn Pawlenty.