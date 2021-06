République tchèque : une tornade fait au moins 3 morts et une centaine de blessés

Ce jeudi 24 juin, plusieurs villes situées dans le sud-est de la République tchèque, ont subi les violences d’une puissante tornade accompagnée d’une pluie de grêlons. Pour le moment, trois personnes ont été déclarées mortes et des centaines ont été blessées. Les secours sont encore à la recherche d’autres victimes.

Une soixantaine de blessés ont été pris en charge par les hôpitaux, «dont dix grièvement atteints», a précisé la porte-parole des services locaux d’urgence, Hedvika Kropackova. Toutefois, elle ajoute «qu’il y en aura davantage, car ils transportent des personnes blessés durant la nuit et qui ont contacté les secours plus tard».

Le centre de l'#Europe est également concerné par des #orages violents. Grêlons géants et #tornades comme ici en République Tchèque où les dégâts sont importants. https://t.co/mZ5XAfH4tX — Keraunos (@KeraunosObs) June 24, 2021

Déployés dans la région de Moravie-du-Sud, des secouristes en provenance d’Autriche et de Slovaquie sont venus apporter du renfort aux équipes tchèques qui procèdent à des fouilles actives.

Obrovská katastrofa na Hodonínsku, navštívil jsem obce Hrušky a Lužice, hovořil se starostkou i starostou, zasahujícími hasiči a policisty. Nabídl jsem maximální možnou pomoc. pic.twitter.com/GErlYR43Mh — Jan Hamáček (@jhamacek) June 25, 2021

Le ministre de l’Intérieur, Jan Hamacek s’est également rendu sur place ce vendredi matin, et a fait savoir via Twitter que «tous les secours disponibles sont mobilisés ou en partance vers la région d’Hodonin où plusieurs communes ont été frappées par la tornade».

En plus de la puissante tornade, des grêlons de la taille d’une balle de tennis se sont également abattus sur les villages et les villes, provoquant une coupure d’électricité de 78 000 foyers et entreprises, a rapporté l’AFP. De plus, le trafic de l’autoroute reliant Prague à Bratislava, a dû être interrompu.

Des propriétés balayées

À Hrusky, une commune d’environ 1600 habitants, l’adjoint au maire Marek Babisz a rapporté que la moitié de son village a été rasée par ce phénomène météorologique. Il explique que des spécialistes doivent évaluer la partie du village la plus touchée afin de «déterminer quelles maisons seront démolies et lesquelles pourront être sauvées». La tornade a également emporté le beffroi et le toit de l’église du petit village.

Non loin, le château de Valtice situé dans la ville voisine du même nom et classée au patrimoine mondial de l’Unesco, n’a pas échappé non plus au passage de la tempête de grêles, qui l’a endommagé.

Sur Twitter, des vidéos circulent où l’on peut voir les impressionnants dégâts causés par la tornade. Jan Hamacek a d’ailleurs déclaré que plus de 1000 maisons ont été touchées par cette violente tempête, en plus des bâtiments détruits, des arbres arrachés ou encore d’incendies déclarés.

Thinking of all those hit by the devastating storms in Moravia #Czechia. #Slovakia is sending teams to help with response on the ground. Myslíme na vás.





HZS JMK pic.twitter.com/aHg2At1TVH — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) June 24, 2021

En déplacement à Bruxelles, le Premier ministre Andrej Babis, qui a déclaré que cet évènement est «une immense tragédie», a été forcé de rester sur place. De son côté, la présidente de la République tchèque, Zuzana Caputova, a présenté ses condoléances aux familles touchées de plein fouet par cette catastrophe naturelle, en leur souhaitant «beaucoup de force».