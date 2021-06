Colombie : l’hélicoptère du président touché par des tirs

Le président colombien Ivan Duque a été la cible de tirs vendredi, alors qu’il effectuait un voyage en hélicoptère. L'incident n'a fait aucune victime.

L’attaque s’est produite dans le département de Norte de Santander, une région du nord-est de la Colombie, près de la frontière vénézuélienne. Une zone particulièrement touchée par la violence entre groupes armés et le trafic de drogue.

Des images diffusées par la présidence ont montré plusieurs impacts de balle sur la queue et le rotor principal de l’appareil.

« Un lâche attentat »

« C'est un lâche attentat, on voit des impacts de balle sur l'aéronef présidentiel », a affirmé M. Duque dans un communiqué officiel, ajoutant que son service de sécurité et la solidité de l'hélicoptère avaient réussi à empêcher que « quelque chose de mortel » ne se passe. « On ne nous intimide pas avec la violence ni avec des actes de terrorisme. Notre Etat est fort, et la Colombie est assez forte pour affronter ce genre de menace », a ajouté le président conservateur.

Outre le président colombien, le gouvernement américain a lui aussi condamné « la lâche attaque contre l’hélicoptère ». La délégation de l’Union européenne en Colombie a, quant à elle, exprimé son « rejet frontal et complet » face à cet acte.

Une première depuis 2003

Il s'agit du premier attentat contre un chef d'Etat colombien depuis celui commis par la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) en février 2003, contre Alvaro Uribe, le mentor politique d'Ivan Duque. Une bombe de forte puissance avait explosé dans une maison près de l'aéroport de Neiva, dans le sud-ouest du pays, peu avant l'atterrissage de l'avion présidentiel, faisant 15 morts et 66 blessés.