DIRECT - Coronavirus : la ville de Sydney entièrement confinée

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

11h07

Deux personnes de 42 et 60 ans, qui n'étaient pas vaccinées, sont décédées dans le Gers, des suites du variant Delta du Covid-19. L'Agence Régionale de Santé Occitanie lance un appel urgent au dépistage et à la vaccination dans ce département.

10h31

Le Bangladesh va imposer un nouveau confinement extrêmement sévère à partir de lundi, après une augmentation "dangereuse et alarmante" des cas de contamination au très contagieux variant Delta, ont annoncé les autorités.

Toutes les administrations publiques et les entreprises du secteur privé seront fermées pendant une semaine, et seuls les déplacements à caractère médical seront autorisés, a indiqué le gouvernement tard vendredi dans un communiqué. "Personne ne peut sortir de son domicile, sauf en cas d'urgence", a ajouté le communiqué.

06h27

L'ensemble de Sydney et sa banlieue sont confinés pour deux semaines en raison de la progression du très contagieux variant Delta du Covid-19, a annoncé samedi le gouvernement de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Le confinement, déjà en vigueur depuis vendredi minuit dans quatre quartiers de la ville, s'appliquera à compter de samedi 18h00 (08H00 GMT) à l'ensemble de la métropole, la plus grande d'Australie, a indiqué la Première ministre de l'Etat, Gladys Berejiklian.