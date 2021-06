DIRECT - Coronavirus : l'expérimentation en discothèques sur les risques de Covid reportée faute de volontaires

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

13h54

Les deux soirées test prévues samedi en discothèques à Paris sur les risques de transmission du Covid chez des personnes vaccinées ont été repoussées "à une date ultérieure" faute de volontaires en nombre suffisant, ont annoncé les organisateurs.

"Les équipes scientifiques, logistiques et artistiques restent mobilisées et unies sur ce projet pour une expérimentation qui se tiendra à une date ultérieure lorsque toutes les conditions nécessaires à sa réalisation seront favorables et plus propices au temps de la recherche", ont précisé sur les réseaux sociaux les organisateurs de cette expérimentation baptisée "Reviens la nuit".

12h42

La Nouvelle-Zélande a suspendu samedi pour trois jours la "bulle aérienne" permettant les vols sans quarantaine avec l'Australie, après l'apparition de plusieurs foyers de coronavirus dans ce pays. Le ministre néo-zélandais en charge de la lutte contre le Covid-19, Chris Hipkins, a déclaré que cette suspension donnerait aux responsables le temps d'envisager des mesures "pour rendre la bulle plus sûre, comme des tests avant le départ pour tous les vols" entre les deux pays.

12h33

La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, qui accueille des matches de l'Euro 2020, a enregistré samedi le bilan quotidien de décès dus au coronavirus le plus élevé dans le pays depuis le début de la pandémie.

Selon les chiffres officiels, l'ancienne capitale impériale a enregistré 107 décès au cours des dernières 24 heures, un chiffre qui, selon les agences de presse russes, est le plus élevé de toutes les villes du pays depuis l'apparition du virus. Ville très prisée des touristes, Saint-Péterbourg accueille un total de sept matches de l'Euro de football. Il reste encore un match à disputer dans la ville, un quart de finale vendredi prochain, avec potentiellement la France si elle bat la Suisse lundi.

11h07

Deux personnes de 42 et 60 ans, qui n'étaient pas vaccinées, sont décédées dans le Gers, des suites du variant Delta du Covid-19. L'Agence Régionale de Santé Occitanie lance un appel urgent au dépistage et à la vaccination dans ce département.

10h31

Le Bangladesh va imposer un nouveau confinement extrêmement sévère à partir de lundi, après une augmentation "dangereuse et alarmante" des cas de contamination au très contagieux variant Delta, ont annoncé les autorités.

Toutes les administrations publiques et les entreprises du secteur privé seront fermées pendant une semaine, et seuls les déplacements à caractère médical seront autorisés, a indiqué le gouvernement tard vendredi dans un communiqué. "Personne ne peut sortir de son domicile, sauf en cas d'urgence", a ajouté le communiqué.

06h27

L'ensemble de Sydney et sa banlieue sont confinés pour deux semaines en raison de la progression du très contagieux variant Delta du Covid-19, a annoncé samedi le gouvernement de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Le confinement, déjà en vigueur depuis vendredi minuit dans quatre quartiers de la ville, s'appliquera à compter de samedi 18h00 (08H00 GMT) à l'ensemble de la métropole, la plus grande d'Australie, a indiqué la Première ministre de l'Etat, Gladys Berejiklian.