Etats-Unis : une vache graciée après l’évasion d'un abattoir

Une vache qui s’était échappée avec une quarantaine de ses congénères d’un abattoir près de Los Angeles, a été retrouvée jeudi et sera même graciée.

Le troupeau de vaches avait suscité l'émoi mardi soir en s'enfuyant de l'abattoir où elles devaient finir leurs jours, entraînant les policiers appelés à la rescousse dans un long rodéo au beau milieu d'une zone résidentielle de l'est de Los Angeles, comme on peut le voir sur les images diffusées par la chaine Fox 11.

WHO HERD IT A herd of cows leads deputies on a chase across Pico Rivera.





