Plus de 140 phénomènes d'ovnis restent inexpliqués, selon le renseignement américain

Dans un rapport très attendu, le renseignement américain a reconnu que des dizaines de phénomènes aériens constatés par des pilotes ne pouvaient être expliqués.

Les réponses étaient très attendues, mais le trouble est toujours de mise à la suite de la publication du rapport du renseignement américain.

En tout, dans ce rapport qui recense des incidents qui se sont produits entre 2004 et 2021, les services de renseignement reconnaissent n'avoir aucune explication à plus de 140 phénomènes.« Il n'y a probablement pas une explication unique à ces phénomènes ».

Si le rapport ne mentionne pas explicitement la possibilité que ces phénomènes soient liés à une vie extraterrestre, il ne l’exclut pas pour autant.

Sur 144 incidents étudiés, un seul a pu être expliqué. Il s'agissait d'un gros ballon qui se dégonflait. Dix-huit d'entre eux montraient des mouvements ou caractéristiques de vols inhabituels qui ont surpris ceux qui les ont observés.

La crainte d'une technologie venue de pays rivaux

Si certains phénomènes pourraient s’expliquer par la présence de drones ou d’oiseaux, d’autres créent une confusion. En effet, les renseignements américains craignent par exemple que la Chine ou la Russie testent des technologies hypersoniques, se déplaçant à 10, voire 20 fois la vitesse du son, et très manœuvrables, selon des responsables cités par les médias.

L'armée américaine et le renseignement cherchent surtout à déterminer si ces phénomènes peuvent être liés à des menaces contre les Etats-Unis. « Ces phénomènes aériens non identifiés posent des questions sur la sécurité des vols et sur la sécurité nationale des Etats-Unis », dit le rapport.