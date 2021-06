Italie : une région interdit le travail dans les champs les jours de forte chaleur

Le mercure au plus haut et un soleil de plomb. Depuis une semaine, la région italienne des Pouilles fait face à des températures extrêmes, ayant provoqué la mort de deux hommes de 27 et 35 ans.

Le président de région Michele Emiliano a donc décidé d'agir. Le travail dans les champs sera désormais interdit entre 12h30 et 16h les jours où s'exposer au soleil présentera un risque, rapporte le quotidien La Repubblica. Les jours en question seront identifiés par le site worklimate.it.

Cette mesure, en vigueur dès aujourd'hui et jusqu'au 31 août, trouve sa source dans le décès tragique de Camara Fantamadi le 24 juin. A 27 ans, ce migrant malien venait d'être engagé comme ouvrier agricole près de Brindisi. Le jour du drame, il avait travaillé pendant des heures dans les champs, sous une chaleur étouffante. Il s'est effondré en rentrant chez lui en vélo.

La veille, Antonio Valente, 35 ans, avait lui aussi succombé à la chaleur. Il distribuait des tracts dans la ville de Galatina lorsqu'il s'est senti mal et a appelé à l'aide. Les pompiers n'ont pas pu le sauver.

Un ouvrier dans le coma

Si la chaleur n'est pas l'unique responsable du décès des deux hommes, atteints de problèmes de santé, elle n'en est pas moins une cause importante. Les accidents liés à la canicule se multiplient dans la région des Pouilles. Quatre ouvriers de chantier sont tombés malades à cause des températures extrêmes à Tarente, rappelle La Repubblica. L'un d'eux a passé plusieurs heures dans le coma.

Cet épisode de canicule n'est malheureusement pas terminé. Jusqu'à 40°C, voire plus, sont de nouveau attendus dans la région des Pouilles à partir de ce 28 juin. Si l'on suit les prévisions de worklimate, les ouvriers agricoles devraient être exemptés de travail l'après-midi du 29 juin, conformément aux nouvelles directives.

La région des Pouilles est connue pour posséder de nombreuses exploitations agricoles. Celles-ci embauchent souvent des migrants, dans des conditions très difficiles.