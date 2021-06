DIRECT - Coronavirus : la pression sur les hôpitaux continue de baisser en France

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h16

La décrue se poursuit dans les hôpitaux, avec 1.304 patients en réanimation lundi et moins de 9.000 malades du Covid-19 hospitalisés, au plus bas depuis plus de huit mois, selon les chiffres officiels. Les soins critiques, réservés aux malades les plus gravement atteints, comptaient 1.304 patients lundi contre 1.345 dimanche et 1.655 il y a une semaine. Cet indicateur n'a jamais été aussi bas depuis le 3 octobre. 41 patients ont été admis dans ces services en 24 heures.

Au total, les hôpitaux accueillaient 8 846 personnes avec un diagnostic Covid-10, contre 8.986 la veille et quelque 31.000 mi-avril, au pic de la troisième vague. Les services hospitaliers ont comptabilisé l'arrivée de 176 patients en 24 heures. 44 personnes sont décédés en 24 heures (40 le lundi précédent). Le bilan atteint désormais 111.041 décès depuis le début de l'épidémie, début 2020.

Depuis la veille, 509 cas de Covid ont été enregistrés avec un taux de positivité stable depuis quelques jours, à 0,8%. Du côté de la vaccination, presque la moitié de la population 49,7% %, 33.514.605 personnes) a reçu au moins une injection et près d'un tiers (32,2%, soit 21.735.972 personnes) est complètement vacciné (soit avec deux doses, soit avec une seule pour ceux qui avaient déjà eu le Covid ou ont reçu le vaccin Janssen).

19h17

L'UEFA doit bien peser sa décision d'organiser les demi-finales et la finale de l'Euro au stade de Wembley alors que le Royaume-Uni limite les déplacements de ses ressortissants à cause de la pandémie, a averti lundi un des vice-présidents de la Commission européenne. "Ce n'est pas une décision que nous serons amenés à prendre à la Commission.

Elle appartient à l'UEFA. Mais je veux partager mes doutes sur la possibilité d'organiser la demi-finale et la finale de l'Euro à Wembley, dans un stade comble, alors que le Royaume-Uni limite les déplacements de ses citoyens vers l'UE" à cause de l'augmentation des contaminations, a déclaré Margaritis Schinas au Parlement européen à Bruxelles.

18h31

Près de 300 supporters de retour en Finlande après avoir assisté à l'Euro à Saint-Pétersbourg ont été testés positifs au Covid-19, ont annoncé lundi les autorités sanitaires locales.

L'autorité sanitaire chargée de l'épidémie, THL, a renouvelé son appel au dépistage à tous les Finlandais revenus au pays après la défaite contre la Belgique lundi dernier et recommande aux supporters de se mettre en quarantaine pendant au moins 72 heures jusqu'au retour négatif d'un test de dépistage.

17h13

Des centaines de Pakistanais ont envahi lundi un centre de vaccination public à Islamabad pour réclamer d'être vaccinés, alors que le pays est confronté à un manque de sérums disponibles, même si le nombre de contaminations par le Covid-19 est en baisse.

La plupart de ces personnes réclamant d'être vaccinées étaient des Pakistanais travaillant à l'étranger, surtout dans les pays du Golfe comme l'Arabie saoudite. Elles ont besoin de l'être avec le vaccin AstraZeneca, difficile à trouver au Pakistan, pour être autorisées à se rendre dans ces pays.

14h12

En raison de l'augmentation des contaminations au Royaume-Uni, l'Espagne va de nouveau exiger un test PCR négatif auprès des touristes britanniques qui en étaient exemptés depuis fin mai, a indiqué lundi le gouvernement de Pedro Sanchez.

Cette annonce intervient alors que l'archipel des Baléares vient d'être inclus par Londres dans sa «liste verte» de destinations sûres, ce qui signifie qu'à partir de mercredi, les Britanniques seront exemptés de quarantaine à leur retour de l'archipel. Une mesure synonyme de boom des réservations de Britanniques aux Baléares, où 3,7 millions de Britanniques ont passé leurs vacances en 2019 sur un total de 13,7 millions de touristes étrangers au total dans l'archipel.

Les Baléares étant la seule région espagnole à être dans cette «liste verte», les Britanniques qui iront ailleurs en Espagne devront toujours observer une quarantaine à leur retour.

13h28

La question d'arrêter le remboursement des tests de dépistage contre le Covid-19 «se posera autour de la rentrée» au gouvernement, a indiqué lundi son porte-parole Gabriel Attal. «Autour de la rentrée, c'est une question qui se posera, je ne fais pas ici d'annonce, évidemment, mais la question pourra se poser», a-t-il affirmé.

Le 23 juin, l'Académie nationale de médecine avait recommandé de «suspendre le remboursement des tests (...) pratiqués pour convenances personnelles (obtention d’un pass sanitaire, voyages internationaux, participation à des événements collectifs) chez les personnes non vaccinées», «afin d’élever rapidement le niveau national de couverture vaccinale au cours de l’été».

«Parmi les facteurs qui peuvent détourner les individus de la vaccination, il faut s'interroger sur le recours répété aux tests RT-PCR ou antigéniques qui sont offerts gratuitement sur le sol français à la différence de la plupart des pays européens», avait questionné l'Académie dans un communiqué.

13h01

Les Britanniques se rendant au Portugal qui n'ont pas été complètement vaccinés devront observer une quarantaine, a annoncé lundi le gouvernement portugais, confronté à une recrudescence de l'épidémie de coronavirus due au variant Delta. La mesure restera en vigueur au moins jusqu'au 11 juillet, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, alors que les autorités sanitaires ont annoncé dimanche soir la fermeture des écoles de cinq communes de la région touristique de l'Algarve (Sud).

Pour tenter de contenir le variant Delta, devenu prédominant au Portugal, les autorités ont rétabli les restrictions sanitaires dans les municipalités les plus touchées, dont la capitale Lisbonne ou la station balnéaire d'Albufeira, en Algarve.

12h38

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.925.816 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Plus de 181.026.780 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

11h27

Les autorités russes ont annoncé lundi des records de décès quotidiens dus au Covid-19 dans les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg, signe que la situation se dégrade en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta.

Selon les données officielles, Moscou a enregistré 124 morts et Saint-Pétersbourg 110 morts ces dernières 24 heures, dépassant les records que les deux villes avaient déjà battu au cours du weekend.

Sur l'ensemble du pays, 21.650 nouvelles personnes ont été contaminées, selon les chiffres publiés lundi, pour un total de plus de 5,4 millions de cas depuis le début de la pandémie.