DIRECT - Coronavirus : records de décès quotidiens à Moscou et Saint-Pétersbourg

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

13h28

La question d'arrêter le remboursement des tests de dépistage contre le Covid-19 «se posera autour de la rentrée» au gouvernement, a indiqué lundi son porte-parole Gabriel Attal. «Autour de la rentrée, c'est une question qui se posera, je ne fais pas ici d'annonce, évidemment, mais la question pourra se poser», a-t-il affirmé.

Le 23 juin, l'Académie nationale de médecine avait recommandé de «suspendre le remboursement des tests (...) pratiqués pour convenances personnelles (obtention d’un pass sanitaire, voyages internationaux, participation à des événements collectifs) chez les personnes non vaccinées», «afin d’élever rapidement le niveau national de couverture vaccinale au cours de l’été».

«Parmi les facteurs qui peuvent détourner les individus de la vaccination, il faut s'interroger sur le recours répété aux tests RT-PCR ou antigéniques qui sont offerts gratuitement sur le sol français à la différence de la plupart des pays européens», avait questionné l'Académie dans un communiqué.

13h01

Les Britanniques se rendant au Portugal qui n'ont pas été complètement vaccinés devront observer une quarantaine, a annoncé lundi le gouvernement portugais, confronté à une recrudescence de l'épidémie de coronavirus due au variant Delta. La mesure restera en vigueur au moins jusqu'au 11 juillet, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, alors que les autorités sanitaires ont annoncé dimanche soir la fermeture des écoles de cinq communes de la région touristique de l'Algarve (Sud).

Pour tenter de contenir le variant Delta, devenu prédominant au Portugal, les autorités ont rétabli les restrictions sanitaires dans les municipalités les plus touchées, dont la capitale Lisbonne ou la station balnéaire d'Albufeira, en Algarve.

12h38

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.925.816 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Plus de 181.026.780 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

11h27

Les autorités russes ont annoncé lundi des records de décès quotidiens dus au Covid-19 dans les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg, signe que la situation se dégrade en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta.

Selon les données officielles, Moscou a enregistré 124 morts et Saint-Pétersbourg 110 morts ces dernières 24 heures, dépassant les records que les deux villes avaient déjà battu au cours du weekend.

Sur l'ensemble du pays, 21.650 nouvelles personnes ont été contaminées, selon les chiffres publiés lundi, pour un total de plus de 5,4 millions de cas depuis le début de la pandémie.