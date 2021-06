Immeuble effondré en Floride : ce que l'on sait

Les recherches se poursuivent. Ce jeudi 24 juin, un immeuble résidentiel s'est effondré pendant la nuit à Surfside, dans la banlieue de Miami (Floride) aux Etats Unis. Quatre jours plus tard, les secours continuent de s'activer.

Que s'est-il passé ?

Aux alentours d'1h30 du matin, une alarme incendie a retenti alors que des débris tombaient du plafond et que le bâtiment Champlain Towers South tremblait. Voici le récit des survivants auprès des médias américains. A l'heure actuelle, aucune raison précise n'est avancée par les autorités, bien que la maire du comté ait expliqué qu'il s'agissait d'une «question d'ingénierie structurelle».

Quarante ans après sa construction, l'immeuble était en réparation puisqu'un rapport avait en effet pointé du doigt plusieurs dégâts importants dans la structure. Le texte rapportait notamment des craquelures et un effritement des colonnes et des murs. Selon Kenneth Direktor, avocat qui représente les locataires de l'immeuble, rien ne permet cependant d'affirmer avec certitude que l'effondrement est lié à cela.

un bilan incertain

Depuis le 24 juin, les équipes de secours se relaient pour essayer de trouver des survivants dans les décombres. Pour le moment, les autorités ont fait savoir qu'au moins 9 personnes étaient mortes, mais craignent que ce chiffre ne fasse qu'augmenter avec le temps. Ce 28 juin, plus de 150 personnes sont toujours portées disparues.

Celles-ci sont de nationalités et de communautés différentes. En effet, l'immeuble comptait des Argentins, Uruguayens, Canadiens ou encore des Paraguayens. De plus, au vu de la grande communauté juive à Surfside, Israël a envoyé une équipe de dix secouristes sur place. «C'est l'une des meilleures, voire la meilleure, et la plus expérimentée des équipes de sauvetage israéliennes», a déclaré Nachman Shai, ministre chargé de la diaspora juive.

Des recherches difficiles

Les éléments n'ont pas toujours été en faveur des secours ces derniers jours. En effet, le 26 juin, un incendie s'est déclaré sur le site. La fumée a rendu certaines zones de recherches impraticables, d'après l'édile de Surfside. De plus, le temps n'est pas idéal. De fortes pluies se sont abattues sur la zone, ce qui n'a pas empêché les recherches de se poursuivre. Les autorités ont ainsi expliqué aux médias que seuls des éclairs pouvaient interrompre les opérations en cours.