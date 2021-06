Vidéo : des centaines de Pakistanais envahissent un centre de vaccination anti-Covid

Des centaines de Pakistanais ont envahi lundi un centre de vaccination public à Islamabad pour réclamer d'être vaccinés, alors que le pays est confronté à un manque de sérums disponibles, même si le nombre de contaminations par le Covid-19 est en baisse.

La plupart de ces personnes réclamant d'être vaccinées étaient des Pakistanais travaillant à l'étranger, surtout dans les pays du Golfe comme l'Arabie saoudite. Elles ont besoin de l'être avec le vaccin AstraZeneca, difficile à trouver au Pakistan, pour être autorisées à se rendre dans ces pays.

«Nous avons une capacité très limitée ici, mais ces derniers jours le centre a été submergé de gens voulant voyager à l'étranger», a déclaré un haut responsable de la police, Farooq Amjad Buttar.

Près de 12 millions de Pakistanais ont été vaccinés au moins une fois sur une population de 220 millions d'habitants, essentiellement avec les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac.

La plupart des pays du Golfe, toutefois, exigent que les travailleurs étrangers soient vaccinés avec les vaccins AstraZeneca ou Pfizer, que le Pakistan a beaucoup de mal à se procurer.

Un sésame pour ceux qui travaillent à l'étranger

Des millions de Pakistanais travaillent à l'étranger et l'argent qu'ils renvoient chez eux est une part essentielle de l'économie nationale et des réserves en devises du Pakistan.

Lundi, des centaines de personnes ont envahi un centre de vaccination de la capitale, brisant les portes vitrées pour entrer. «Cela n'était pas une manifestation, ni une attaque», a cependant tenté de minimiser Amjad Buttar.

«Les officiels saoudiens disent qu'ils ne nous laisseront entrer que quand nous aurons été vaccinés», a déclaré Muhammad Shehzad, qui était venu de Mardan (nord) à Islamabad dans l'espoir d'être vacciné avec l'AstraZeneca. «J'ai déjà eu un vaccin chinois, mais ils disent qu'ils n'accepteront que des vaccins américains», a-t-il ajouté.

En juin, le Pakistan a reçu 1,2 millions de doses du vaccin suédo-britannique AstraZeneca via le programme Covax chapeauté par l'Organisation mondiale de la Santé. Jusque-là, le Pakistan a échappé au pire de la pandémie de Covid-19, avec seulement 22.000 décès officiellement comptabilisés.

Le nombre des contaminations et de morts a baissé ces dernières semaines et les restrictions concernant les rassemblements publics ont été assouplies, les heures d'ouverture des commerces rallongées et certaines écoles rouvertes.