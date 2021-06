Vidéo : un énorme incendie se déclare dans une station du métro de Londres

Un énorme incendie est en cours ce lundi 28 juin dans une station du métro de Londres, située dans le sud de la capitale britannique.

Le sinistre aurait débuté aux alentours de 14h près de la station de métro Elephant and Castle. Sur des vidéos postées sur Twitter, on peut voir de gros panaches de fumée noire.

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF — Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021

Une centaine de pompiers sont actuellement aux prises avec cet incendie. Trois locaux commerciaux, ainsi que six voitures et une cabine téléphonique sont en feu. La zone a été bouclée et les habitants évacués. Selon le Guardian, seul un blessé est à déplorer pour l'instant, et a été pris en charge par les secours.

forte odeur de plastique brûlé

«Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a une très très forte odeur de plastique dans tout le quartier», a ajouté notre correspondante présente sur place. «Il y a des résidents qui ont dû partir de chez eux, et pour ceux qui ne sont pas partis, les pompiers leur ont conseillé de bien fermer leurs fenêtres et leurs portes pour ne pas respirer cette odeur potentiellement néfaste.»

Incendie à #Londres : selon notre correspondante Marie Billon, le feu aurait démarré dans un garage, à proximité d'une station de métro pic.twitter.com/j7GSd1R33D — CNEWS (@CNEWS) June 28, 2021

L'origine de l'incendie est pour l'instant inconnue. La police métropolitaine de Londres a assuré qu'il n'y avait pas de suspicions de terrorisme.