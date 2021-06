DIRECT - Coronavirus : le variant Delta représente déjà 20% des nouveaux cas en France

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

11h24

Plus de trois milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP réalisé mardi à 09H00 GMT à partir de sources officielles. Alors que le premier milliard avait été atteint 20 semaines après le début des premières campagnes de vaccination de masse en décembre et le deuxième milliard en 6 semaines, il a fallu moins de 4 semaines pour atteindre ce troisième milliard. Quelque 40% des doses administrées dans le monde (1,2 milliard) l'ont été en Chine. L'Inde (329 millions) et les Etats-Unis (324 millions) complètent le podium.

11h03

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a de nouveau menacé mardi de rendre « obligatoire » pour les soignants la vaccination contre le Covid-19 en septembre si le « travail de conviction » n'a pas été suffisant pendant l'été.

10h00

Le variant Delta qui fait des ravages en Russie progresse en France et représente déjà « 20% des nouveaux cas » de Covid-19, le double de la semaine précédente, mais « on peut y échapper » avec la vaccination et un traçage serré, a assuré mardi le ministre de la Santé Olivier Véran. « Pour l'instant, le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants) continue de baisser, on est à 18, soit 20 à 30 fois moins que lors du pic », a expliqué le ministre sur France Info.