Miss USA : une femme transgenre pourrait remporter l'écharpe pour la première fois

Elue Miss Nevada 2021 ce dimanche 27 juin, Kataluna Enriquez est aujourd'hui doublement pionnière. Elle est non seulement la première femme transgenre à remporter cette écharpe, mais aussi la première à concourir pour le titre de Miss USA.

Agée de 27 ans, la jeune femme a été choisie parmi 22 candidates. Kataluna Enriquez avait validé sa participation au concours de Miss Nevada 2021 en remportant avant cela le titre de Miss Silver State USA, la plus grande compétition préliminaire pour l'élection de Miss Nevada. Là aussi, elle était la première femme transgenre à rafler la couronne.

Selon le Las Vegas review journal, la jeune américaine a commencé à participer à des concours de beauté en 2016. Au départ, Kataluna Enriquez ne s'inscrivait qu'à des élections réservées aux personnes transgenres, en parallèle de son métier de mannequin. Elle a commencé à participer à des concours avec des femmes cisgenres (c'est à dire dont l'identité de genre coïncide avec le sexe biologique) l'année dernière seulement.

«Mes différences sont des forces»

«Je voulais partager mon histoire et montrer que je suis plus qu'un simple corps, a-t-elle expliqué au quotidien. Les gens pensent que dans ce genre de concours il n'est question que de beauté mais c'est aussi la manière dont vous vous présentez, ce que vous défendez, ce que vous avez fait et les objectifs que vous avez».

Kataluna Enriquez soutient elle-même des causes en résonnance avec sa propre expérience : «Ce qui est important pour moi c'est l'inclusivité, la diversité et la représentation. Ce sont des choses que je n'ai pas eues en grandissant et qui manquent encore dans le monde. Aujourd'hui je suis une fière femme transgenre de couleur et j'ai appris que mes différences sont des forces et non des faiblesses».

Le 29 novembre prochain, la jeune femme représentera donc l'Etat du Nevada lors de l'élection de Miss USA 2021. Elle pourrait alors devenir la première femme transgenre à remporter cette écharpe et, par la suite, la deuxième à concourir pour Miss Univers. Trois ans après Angela Ponce, Miss Espagne 2018.