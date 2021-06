DIRECT - Coronavirus : les dernières restrictions maintenues jusqu'au 6 juillet dans les Landes

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, alors que la France entame ce mercredi 30 juin la dernière étape de son déconfinement. Suivez l'évolution de la situation en direct.

11h29

Vladimir Poutine s'est opposé mercredi à toute obligation vaccinale contre le Covid-19 à l'échelle nationale, jugeant les mesures régionales en ce sens adaptées au moment où la Russie est frappée par une vague meurtrière due au variant Delta.

«Je ne soutiens pas l'obligation vaccinale» a-t-il dit lors de sa grand-messe télévisée annuelle répondant aux questions de ses concitoyens. M. Poutine a toutefois souligné que pour éviter un confinement strict, «certaines régions introduisent l'obligation vaccinale pour certaines catégories de citoyens».

11h11

La Russie a enregistré mercredi un record de décès quotidiens dus au coronavirus pour la deuxième journée consécutive, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta sur fond de campagne de vaccination laborieuse.

Cette troisième vague épidémique frappant la Russie devrait être une thématique dominante mercredi de l'émission télévisée annuelle du président Vladimir Poutine face aux questions de ses concitoyens.

Selon le décompte du gouvernement, 669 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, dépassant le record de 652 décès établi la veille.

10h23

Alors que les Landes sont confrontées au variant Delta, la préfecture indique que les dernières restrictions sanitaires sont maintenues jusqu'au 6 juillet.

9h10

Le Professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, s'attend à «une quatrième vague» épidémique de Covid-19 à la rentrée, mais elle sera «beaucoup plus nuancée que les trois» précédentes, en raison du niveau de vaccination de la population.

7h14

L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois et demi le PIB français, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) publié mercredi.

«Au niveau mondial, le coup porté au tourisme international par le Covid-19 a entraîné une perte de PIB de plus de 4.000 milliards de dollars, uniquement pour les années 2020 et 2021», indique le rapport présenté conjointement avec l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT).

Soit l'équivalent d'une fois et demi le PIB de la France.

5h13

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a limogé plusieurs hauts responsables qu'il a accusés d'être responsables d'un « grave incident » lié à la pandémie de Covid-19, dont Pyongyang n'a jusqu'à présent pas reconnu la présence sur son territoire. Ces responsables ont « causé un grave incident qui provoque une énorme crise pour la sécurité de la nation et de son peuple », a déclaré M. Kim lors d'une réunion du politburo, cité par l'agence officielle KCNA.

L'agence n'a fourni aucun détail sur le nombre de personnes limogées ni sur les faits qui leur sont reprochés mais M. Kim les a accusés d'être « la proie de l'égoïsme et de la passivité ».